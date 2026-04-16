Franca recebe nesta quinta-feira, 16, uma noite dedicada à valorização do protagonismo feminino com o evento “Olha Elas!”, que marca os 10 anos de atuação do Grupo Mulheres do Brasil no município.

Reconhecido como o primeiro núcleo do grupo no mundo, o coletivo de Franca se consolidou ao longo da última década como uma importante força de transformação social, reunindo mulheres em torno de iniciativas que impactam diretamente a comunidade local.

A programação será voltada à celebração das conquistas do grupo, ao reconhecimento de trajetórias e também à reflexão sobre novos caminhos e projetos para os próximos anos.