Franca recebe nesta quinta-feira, 16, uma noite dedicada à valorização do protagonismo feminino com o evento “Olha Elas!”, que marca os 10 anos de atuação do Grupo Mulheres do Brasil no município.
Reconhecido como o primeiro núcleo do grupo no mundo, o coletivo de Franca se consolidou ao longo da última década como uma importante força de transformação social, reunindo mulheres em torno de iniciativas que impactam diretamente a comunidade local.
A programação será voltada à celebração das conquistas do grupo, ao reconhecimento de trajetórias e também à reflexão sobre novos caminhos e projetos para os próximos anos.
Um dos destaques da noite será a presença da empresária francana Luiza Helena Trajano, do Magazine Luiza, idealizadora do movimento, que participará do evento, reforçando a importância da data para o grupo.
O encontro será realizado no Espaço Olhos d’Água, e é aberto ao público, com entrada gratuita. As vagas são limitadas e a participação depende de inscrição prévia.
Serviço
Data: quinta-feira, 16 de abril
Horário: 18h30
Local: Espaço Olhos d’Água (Rua Bem-Te-Vis, 4.160 – Jardim Primavera)
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.