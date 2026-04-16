O Sesi Franca realiza, no próximo sábado, 18 de abril, uma programação cultural especial voltada à valorização da cultura afro-brasileira. As atividades são gratuitas, com ingressos disponíveis pela plataforma Meu Sesi, e incluem oficina artística e espetáculo teatral que destacam a ancestralidade, a memória e a resistência negra.

A agenda começa às 10h com a oficina “Tecido à Teia: Criação de Bonecas Pretas Ayôs”. A atividade propõe uma vivência artística e educativa baseada na confecção de bonecas inspiradas nas tradições afro-brasileiras, com referências ao Congado e ao Moçambique.

A oficina integra diferentes linguagens, como artesanato, artes visuais e teatro, incentivando os participantes a criarem peças a partir de retalhos de tecido. O processo valoriza a ancestralidade, a memória coletiva, a identidade negra e a representatividade cultural.