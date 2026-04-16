O Sesi Franca realiza, no próximo sábado, 18 de abril, uma programação cultural especial voltada à valorização da cultura afro-brasileira. As atividades são gratuitas, com ingressos disponíveis pela plataforma Meu Sesi, e incluem oficina artística e espetáculo teatral que destacam a ancestralidade, a memória e a resistência negra.
A agenda começa às 10h com a oficina “Tecido à Teia: Criação de Bonecas Pretas Ayôs”. A atividade propõe uma vivência artística e educativa baseada na confecção de bonecas inspiradas nas tradições afro-brasileiras, com referências ao Congado e ao Moçambique.
A oficina integra diferentes linguagens, como artesanato, artes visuais e teatro, incentivando os participantes a criarem peças a partir de retalhos de tecido. O processo valoriza a ancestralidade, a memória coletiva, a identidade negra e a representatividade cultural.
Já às 17h, o público poderá assistir ao espetáculo “Chico Rei: Galanga do Congo”. A peça apresenta uma adaptação cênica e narrativa que homenageia Chico Rei, personagem histórico cuja trajetória é preservada principalmente pela tradição oral, especialmente na cidade de Ouro Preto.
Utilizando recursos como teatro de sombras e bonecos, o espetáculo retrata a história de resistência, inteligência e coragem de Chico Rei, que conquistou sua liberdade e a de outros africanos escravizados nas minas da antiga Vila Rica.
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