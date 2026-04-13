Um homem de 58 anos passou mal e procurou ajuda na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, no bairro São José, na tarde desta segunda-feira, 13. Ele chegou ao local pedindo auxílio, relatando não saber exatamente o que estava sentindo, mas que não estava bem.

Diante da situação, policiais civis acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foi até o local para prestar socorro.

Quando as equipes chegaram, o homem estava sentado na escada de entrada da unidade, aguardando atendimento. Durante o atendimento, ele apresentava episódios de vômito, sendo então colocado na viatura e encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.