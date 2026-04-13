14 de abril de 2026
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SOCORRIDO PELO SAMU

Homem passa mal e busca ajuda na delegacia de Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Laís Bachur/GCN
Socorristas do Samu foram até a delegacia de Franca prestar atendimento e encaminhar homem a hospital
Socorristas do Samu foram até a delegacia de Franca prestar atendimento e encaminhar homem a hospital

Um homem de 58 anos passou mal e procurou ajuda na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, no bairro São José, na tarde desta segunda-feira, 13. Ele chegou ao local pedindo auxílio, relatando não saber exatamente o que estava sentindo, mas que não estava bem.

Diante da situação, policiais civis acionaram o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), que foi até o local para prestar socorro.

Quando as equipes chegaram, o homem estava sentado na escada de entrada da unidade, aguardando atendimento. Durante o atendimento, ele apresentava episódios de vômito, sendo então colocado na viatura e encaminhado ao pronto-socorro para avaliação médica.

Segundo relato, o homem informou estar em situação de rua.

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