O motociclista envolvido em uma batida contra um carro no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Floriano Peixoto, na região central de Franca, na madrugada do último sábado, 11, segue internado. A motorista do carro diz que não conseguiu contato com a família do condutor da moto, que continua no local do acidente nesta segunda-feira, 13.
De acordo com a vendedora Isabela Alves Rodrigues, de 25 anos, proprietária do carro, o primeiro orçamento realizado nesta segunda-feira apontou um custo de cerca de R$ 10 mil, apenas para a funilaria. O valor não inclui os reparos mecânicos e elétricos.
De acordo com ela, o dano foi extenso, afetando toda a parte frontal do veículo, o que exige sua desmontagem para uma avaliação completa.
Como o carro está avaliado entre R$ 12 mil e R$ 13 mil, existe a chance de ele ser considerado perda total. “Afetou tudo: funilaria, mecânica e elétrica. Só o começo já ficou em R$ 10 mil”, relatou.
Falta de contato e situação do motociclista
A motorista afirma que, até o momento, não conseguiu contato direto com o motociclista ou seus familiares. A única informação disponível é que ele permanece internado na Santa Casa de Franca.
Ainda segundo Isabela, tentativas de comunicação com um primo do motociclista não tiveram retorno. “Ninguém da família apareceu ou entrou em contato, nem para saber do estado dele ou resolver a situação”, disse.
Ela também destacou que a motocicleta envolvida no acidente até a manhã desta segunda-feira permanecia no local, sem que ninguém tivesse ido buscá-la.
Relembre o caso
O acidente ocorreu na madrugada de sábado, quando, segundo testemunhas, o motociclista teria avançado o sinal vermelho. O carro seguia pela via preferencial e não conseguiu evitar a colisão.
Com o impacto, ambos os veículos sofreram danos significativos. O motociclista foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado consciente ao hospital.
A Polícia Militar atendeu à ocorrência e registrou o caso, que segue em apuração.
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