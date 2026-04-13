O motociclista envolvido em uma batida contra um carro no cruzamento da avenida Major Nicácio com a rua Floriano Peixoto, na região central de Franca, na madrugada do último sábado, 11, segue internado. A motorista do carro diz que não conseguiu contato com a família do condutor da moto, que continua no local do acidente nesta segunda-feira, 13.

De acordo com a vendedora Isabela Alves Rodrigues, de 25 anos, proprietária do carro, o primeiro orçamento realizado nesta segunda-feira apontou um custo de cerca de R$ 10 mil, apenas para a funilaria. O valor não inclui os reparos mecânicos e elétricos.

De acordo com ela, o dano foi extenso, afetando toda a parte frontal do veículo, o que exige sua desmontagem para uma avaliação completa.