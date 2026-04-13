Divulgação/Governo do Estado de São Paulo

Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) do Governo do Estado de São Paulo disponibilizam, nesta segunda-feira, 13, 117 vagas de emprego na região administrativa de Franca.

A função com maior número de oportunidades na região é a de faxineiro, com 68 vagas. Em seguida aparecem motorista de caminhão (15 oportunidades), encanador (4), vendedor do comércio varejista (4) e agente de vendas de serviços (4).

Também há oportunidades para alimentador de linha de produção (3), moldador de plástico por injeção (2), confeiteiro (2), auxiliar nos serviços de alimentação (2), pedreiro (2) e a lista continua.