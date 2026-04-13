Os PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador) do Governo do Estado de São Paulo disponibilizam, nesta segunda-feira, 13, 117 vagas de emprego na região administrativa de Franca.
A função com maior número de oportunidades na região é a de faxineiro, com 68 vagas. Em seguida aparecem motorista de caminhão (15 oportunidades), encanador (4), vendedor do comércio varejista (4) e agente de vendas de serviços (4).
Também há oportunidades para alimentador de linha de produção (3), moldador de plástico por injeção (2), confeiteiro (2), auxiliar nos serviços de alimentação (2), pedreiro (2) e a lista continua.
Para concorrer às vagas, é necessário comparecer a uma unidade do PAT com RG, CPF e Carteira de Trabalho. Os atendimentos são gratuitos e incluem também serviços como habilitação ao seguro-desemprego. As vagas são atualizadas constantemente e podem ser preenchidas ao longo do dia.
Estado de São Paulo
Em todo o estado, os PATs somam 9.931 vagas nesta segunda-feira. A região de Campinas concentra o maior volume, com 3.972 oportunidades, seguida pela capital paulista, com 3.487. Outras regiões com destaque são Sorocaba (902 vagas), São José dos Campos (375) e Araçatuba (244).
Além do atendimento presencial, os trabalhadores podem buscar oportunidades por meio da plataforma Trampolim, que reúne vagas e cursos de qualificação em um só ambiente digital. Gratuito, o sistema permite filtrar oportunidades por área e localização, além de oferecer testes de habilidades e ferramentas para criação de currículo.
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