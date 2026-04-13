Franca realiza nesta terça-feira, 14, a partir das 9h, mais uma edição do Dia de Oportunidade, com cerca de 150 vagas de trabalho. O evento acontece na unidade II do Uni-Facef, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400, bairro São José, e é voltado à população em geral, especialmente a quem busca emprego ou deseja mudar de área.
Nesta edição, oito empresas participam do mutirão, com oportunidades em setores como Saúde, Administrativo, Metalúrgico, Alimentação, Vendas, Atendimento e Contábil.
Além das vagas, o evento também oferece serviços de apoio ao trabalhador. A partir das 13h, a equipe do Emprega Franca prestará atendimento sobre Seguro Desemprego. Já o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) fará avaliação de currículos e cadastro de jovens para programas de aprendizagem e estágio.
Os interessados devem comparecer ao local, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400, no bairro São José, com currículo impresso ou em PDF, além de documentos pessoais.
A Prefeitura também disponibiliza, de forma permanente, o programa Emprega Franca, com acesso online a diversas oportunidades de trabalho. As vagas podem ser consultadas pelo site oficial do serviço.
Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (16) 99601-0848.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.