Franca realiza nesta terça-feira, 14, a partir das 9h, mais uma edição do Dia de Oportunidade, com cerca de 150 vagas de trabalho. O evento acontece na unidade II do Uni-Facef, localizado na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, 2400, bairro São José, e é voltado à população em geral, especialmente a quem busca emprego ou deseja mudar de área.

Nesta edição, oito empresas participam do mutirão, com oportunidades em setores como Saúde, Administrativo, Metalúrgico, Alimentação, Vendas, Atendimento e Contábil.

Além das vagas, o evento também oferece serviços de apoio ao trabalhador. A partir das 13h, a equipe do Emprega Franca prestará atendimento sobre Seguro Desemprego. Já o Ciee (Centro de Integração Empresa-Escola) fará avaliação de currículos e cadastro de jovens para programas de aprendizagem e estágio.