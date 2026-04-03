Em perseguição à liderança do NBB (Novo Basquete Brasil), o Sesi Franca Basquete venceu o Mogi por 79 a 75 na noite desta sexta-feira, 3, no ginásio “Professor Hugo Ramos”, em Mogi das Cruzes.
Com o resultado, o time francano encostou - ainda mais - no líder Pinheiros. Os comandados de Helinho Garcia acumulam 28 vitórias em 34 partidas, enquanto o time da capital paulista venceu 29 e 35 confrontos pela competição nacional.
O jogo
Impulsionado pelo bom início de Ruivo, que anotou seis pontos, e Menca, com cinco, o time da casa levou a melhor sobre o Sesi Franca no primeiro quarto. A equipe fechou os dez minutos iniciais em vantagem, por 21 a 19.
A vantagem do Mogi não durou muito. Com Georginho, que marcou seis pontos, e David Jackson, com cinco, o Sesi Franca reagiu e virou o jogo ainda no segundo quarto. A equipe visitante venceu a parcial por 22 a 19 e foi para o intervalo em vantagem, por 41 a 40.
A segunda etapa seguiu o mesmo roteiro do primeiro tempo. O Mogi levou a melhor no terceiro período, enquanto o Franca reagiu e venceu o quarto.
Após o Mogi vencer o terceiro período por 25 a 18, o Franca entrou no último quarto precisando reagir para evitar a derrota fora de casa. Com destaque para David Jackson e Rodriguez, que somaram 13 pontos juntos, a equipe visitante assumiu o controle do ataque e venceu a parcial por 20 a 10, garantindo a virada. Placar final: Franca 79 a 75 Mogi.
O destaque individual da partida foi David Jackson, cestinha com 19 pontos. Pelo lado do Mogi, Menca foi o principal pontuador, com 16.
Dando sequência à série de jogos fora de casa, a equipe comandada por Helinho Garcia volta à quadra na segunda-feira, 6, às 19h30, quando enfrenta o Bauru no ginásio Panela de Pressão, em Bauru (SP).
