05 de abril de 2026
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Muro desaba durante chuva e lama invade casa no Jardim Aeroporto

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Muro desabado após forte chuva nesta sexta-feira
Muro desabado após forte chuva nesta sexta-feira

O muro de uma residência no bairro Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca, desabou na noite desta sexta-feira, 3, e causou danos significativos ao imóvel.

O acúmulo de água após chuvas intensas fez com que a estrutura cedesse, arrastando lama e destroços para o interior do imóvel. Ninguém se feriu, mas o casal precisará deixar a residência ainda nesta noite.

A família, que estava na sala assistindo TV, ouviu o estrondo e, ao sair para verificar, encontrou o muro desabado. A estrutura atingiu a parede da cozinha, quebrou uma porta e deixou grande quantidade de água e lama dentro da casa. Eles residem no local há três anos.

O desabamento derrubou objetos que estavam apoiados sobre o muro, incluindo armário, ração de cachorro, calçados e produtos de limpeza.

O impacto também comprometeu a estrutura da casa, levando os bombeiros a recomendar que o imóvel fosse desocupado até uma avaliação completa. A Defesa Civil foi acionada e irá até o endereço para vistoria.

O Corpo de Bombeiros esteve no local para atendimento da ocorrência. Apesar dos danos, ninguém se feriu.

A família disponibilizou um contato para quem quiser ajudar: (16) 99167-9353.

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