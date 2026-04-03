O muro de uma residência no bairro Jardim Aeroporto, na região Sul de Franca, desabou na noite desta sexta-feira, 3, e causou danos significativos ao imóvel.

O acúmulo de água após chuvas intensas fez com que a estrutura cedesse, arrastando lama e destroços para o interior do imóvel. Ninguém se feriu, mas o casal precisará deixar a residência ainda nesta noite.

A família, que estava na sala assistindo TV, ouviu o estrondo e, ao sair para verificar, encontrou o muro desabado. A estrutura atingiu a parede da cozinha, quebrou uma porta e deixou grande quantidade de água e lama dentro da casa. Eles residem no local há três anos.