Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito envolvendo uma picape e um carro de passeio na tarde desta sexta-feira, 3, no Jardim Santa Mônica, em Franca.
Uma picape Fiat Strada e um Chevrolet Corsa, ambas de cor chumbo, se envolveram em uma colisão em uma rotatória na entrada da rodovia Tancredo Neves, sentido Claraval (MG).
Segundo relatos, o Corsa, ocupado por dois jovens primos, não respeitou a sinalização de “Pare” ao acessar a rotatória, provocando a colisão com a picape que já trafegava pelo local.
Na Strada estavam uma mulher, que ocupava o banco do passageiro, seu marido — que dirigia o veículo — e os filhos do casal, que estavam no banco traseiro.
Com o impacto da batida, a passageira da picape foi a única pessoa a se ferir. O airbag do veículo foi acionado, o que ajudou a reduzir a gravidade dos ferimentos.
O Corpo de Bombeiros foi acionado rapidamente e prestou os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada para um hospital da cidade para avaliação médica.
Até o fechamento deste texto, não há informações detalhadas sobre o estado de saúde da mulher.
Ambos os veículos ficaram danificados devido à força da colisão.
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