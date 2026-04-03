Uma mulher ficou ferida em um acidente de trânsito envolvendo uma picape e um carro de passeio na tarde desta sexta-feira, 3, no Jardim Santa Mônica, em Franca.

Uma picape Fiat Strada e um Chevrolet Corsa, ambas de cor chumbo, se envolveram em uma colisão em uma rotatória na entrada da rodovia Tancredo Neves, sentido Claraval (MG).

Segundo relatos, o Corsa, ocupado por dois jovens primos, não respeitou a sinalização de “Pare” ao acessar a rotatória, provocando a colisão com a picape que já trafegava pelo local.