Pancadas de chuva são esperadas em Franca neste fim de semana. Segundo previsão do Climatempo, o tempo deve ficar instável tanto no sábado, 4, quanto no domingo, 5.

O sábado será marcado por “sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite”. São esperados 5,7 milímetros, com mínima de 18°C, por volta das 4h, e máxima de 27°C ao meio-dia. Os ventos devem chegar a 6 km/h, com umidade atingindo 97%.

Já no domingo será de “céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. À tarde o sol aparece. Pancadas de chuva à tarde e à noite”. O volume aguardado é de 6,9 milímetros, com os termômetros oscilando entre 18°C e 28°C.