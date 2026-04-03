Pancadas de chuva são esperadas em Franca neste fim de semana. Segundo previsão do Climatempo, o tempo deve ficar instável tanto no sábado, 4, quanto no domingo, 5.
O sábado será marcado por “sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite”. São esperados 5,7 milímetros, com mínima de 18°C, por volta das 4h, e máxima de 27°C ao meio-dia. Os ventos devem chegar a 6 km/h, com umidade atingindo 97%.
Já no domingo será de “céu nublado com possibilidade de garoa de manhã. À tarde o sol aparece. Pancadas de chuva à tarde e à noite”. O volume aguardado é de 6,9 milímetros, com os termômetros oscilando entre 18°C e 28°C.
Se a previsão se confirmar, a chuva deve continuar ininterrupta até 14 de abril, mas com volumes brandos, sem risco para a população. A maior precipitação do período é esperada para o dia 13, com 12,4 milímetros.
Inmet
O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), por sua vez, também prevê pancadas, mas emitiu um alerta de perigo potencial (cor amarela) para chuvas intensas até segunda-feira, 6.
O aviso, que abrange grande parte do Brasil, prevê até 50 milímetros por dia, com baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
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