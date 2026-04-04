O consumidor que vai às compras nesta Páscoa em Franca pode acabar pagando muito mais caro pelo mesmo chocolate sem perceber. Levantamento realizado pela reportagem do Portal GCN/Sampi, nessa quarta-feira, 1º, com análise de preços em três grandes redes de supermercados da cidade, mostra que ovos de Páscoa chegam a custar até seis vezes mais que chocolates em barra quando comparados pelo peso.
Para deixar a diferença mais clara, os valores foram convertidos para o preço de 100 gramas, permitindo uma comparação direta entre produtos semelhantes.
Comparações por marca
Entre os itens analisados, a diferença aparece dentro das próprias marcas:
• Kinder
o Ovo 150g: cerca de R$ 46,60 por 100g
o Barra 32g: cerca de R$ 25 por 100g
→ O ovo custa quase 2 vezes mais
• Lacta Ao Leite
o Ovo 150g: cerca de R$ 28,60 por 100g
o Barra 145g: cerca de R$ 11 por 100g
→ O ovo é cerca de 2,6 vezes mais caro
• Diamante Negro (Lacta)
o Ovo 300g: cerca de R$ 21 por 100g
o Barra 80g: cerca de R$ 11 por 100g
→ O ovo custa quase o dobro
• Laka (chocolate branco)
o Ovo 162g: cerca de R$ 26,50 por 100g
o Barra 145g: cerca de R$ 11 por 100g
→ Diferença de aproximadamente 2,4 vezes
• Oreo
o Ovo 239g: cerca de R$ 20,50 por 100g
o Barra 90g: cerca de R$ 11 por 100g
→ Quase 2 vezes mais caro
Outros destaques
Além das comparações diretas, outros produtos ajudam a dimensionar a variação:
• Ferrero Rocher (caixa 100g): cerca de R$ 26,90 por 100g
• Ovo Ferrero Rocher (225g): cerca de R$ 44 por 100g
→ O ovo custa cerca de 1,6 vez mais
Já entre opções premium, como o ovo da Lindt, o valor pode chegar a cerca de R$ 94 por 100g, enquanto barras mais simples, como Diamante Negro, ficam próximas de R$ 14 por 100g, uma diferença superior a 6 vezes.
Qual chocolate vale mais a pena?
Ao comparar apenas os ovos de Páscoa, as opções com melhor custo-benefício são as que apresentam menor preço por 100 gramas. Entre os produtos analisados, o ovo de Diamante Negro aparece como o mais em conta, com cerca de R$ 21 por 100g, seguido pelo Oreo, com aproximadamente R$ 20,50 por 100g, ambos entre os mais acessíveis dentro da categoria.
Na faixa intermediária, aparecem opções como Lacta ao leite e Laka, que variam entre R$ 26 e R$ 28 por 100g. Já o Kinder se posiciona entre os mais caros dentro das marcas tradicionais, com cerca de R$ 46,60 por 100g.
Entre os produtos premium, o destaque é o ovo da Lindt, que alcança cerca de R$ 94 por 100g, o maior valor identificado no levantamento.
Quando a comparação é feita com chocolates em barra, a diferença fica ainda mais evidente. A barra de Diamante Negro, por exemplo, custa cerca de R$ 11 por 100g, sendo uma das opções mais econômicas. Já produtos como Ferrero Rocher e Kinder em formatos menores apresentam valores mais altos, mas ainda abaixo de muitos ovos.
Tendência confirmada
Os dados de Franca seguem a mesma linha do levantamento do Procon-SP, que apontou que ovos de Páscoa custam, em média, 121,7% a mais do que chocolates em barra.
Segundo o órgão, o quilo do chocolate em barra sai por cerca de R$ 131,49, enquanto o dos ovos chega a R$ 291,48. A pesquisa foi realizada entre os dias 18 e 19 de março, analisando 162 produtos em estabelecimentos da capital paulista, dentro de um levantamento mais amplo que avaliou preços em 12 municípios.
O que explica a diferença
Apesar de serem, essencialmente, o mesmo produto, os ovos de Páscoa têm preços mais elevados por fatores como:
• embalagens diferenciadas,
• apelo visual e sazonal da data,
• produção concentrada no período,
• e estratégias de marketing.
Fique atento
A principal orientação é observar o preço por peso, geralmente indicado nas etiquetas. Essa comparação simples permite identificar o custo real do produto e pode garantir economia - especialmente em uma época em que o chocolate ganha destaque, mas também pesa mais no bolso.
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