O consumidor que vai às compras nesta Páscoa em Franca pode acabar pagando muito mais caro pelo mesmo chocolate sem perceber. Levantamento realizado pela reportagem do Portal GCN/Sampi, nessa quarta-feira, 1º, com análise de preços em três grandes redes de supermercados da cidade, mostra que ovos de Páscoa chegam a custar até seis vezes mais que chocolates em barra quando comparados pelo peso.

Para deixar a diferença mais clara, os valores foram convertidos para o preço de 100 gramas, permitindo uma comparação direta entre produtos semelhantes.

Comparações por marca

Entre os itens analisados, a diferença aparece dentro das próprias marcas: