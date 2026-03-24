Um acidente de trabalho mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira, 24, na rua Alberto Blucher, no bairro Cidade Nova, em Franca. Um pintor de 35 anos ficou ferido após sofrer uma queda enquanto realizava a pintura do telhado de uma fábrica de tintas para calçados localizada no endereço.
De acordo com as informações apuradas no local, o trabalhador escorregou ao manusear uma telha e acabou batendo a região das costelas na quina do andaime. Com o impacto, ele sofreu a fratura de duas costelas.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e chegaram rapidamente para prestar socorro. A principal dificuldade enfrentada pelos socorristas é a retirada da vítima do telhado, o que exige um trabalho cuidadoso para evitar o agravamento das lesões.
Apesar do acidente, o pintor está consciente, orientado e reagindo bem, segundo as equipes de resgate. A avaliação inicial indica que não há sinais de perfuração de órgãos internos.
Após o resgate, ele será encaminhado para atendimento médico na Santa Casa de Franca. As circunstâncias do acidente devem ser apuradas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.