Um acidente de trabalho mobilizou equipes de resgate na tarde desta terça-feira, 24, na rua Alberto Blucher, no bairro Cidade Nova, em Franca. Um pintor de 35 anos ficou ferido após sofrer uma queda enquanto realizava a pintura do telhado de uma fábrica de tintas para calçados localizada no endereço.

De acordo com as informações apuradas no local, o trabalhador escorregou ao manusear uma telha e acabou batendo a região das costelas na quina do andaime. Com o impacto, ele sofreu a fratura de duas costelas.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e chegaram rapidamente para prestar socorro. A principal dificuldade enfrentada pelos socorristas é a retirada da vítima do telhado, o que exige um trabalho cuidadoso para evitar o agravamento das lesões.