O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta terça-feira, 24, em uma área de mata, às margens da avenida Vereador José Granzotti, no bairro Jardim Piratininga, em Franca.

De acordo com as primeiras informações, um homem que passava pelo local - utilizando um atalho pela mata - se deparou com o corpo caído no chão e acionou imediatamente a Polícia Militar.

A vítima estava com o rosto coberto, o que chamou a atenção de quem encontrou o corpo. Ainda não há confirmação sobre o material utilizado - podendo ser um pano ou até mesmo um saco -, o que levanta dúvidas sobre as circunstâncias da morte.