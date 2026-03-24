O corpo de um homem ainda não identificado foi encontrado na manhã desta terça-feira, 24, em uma área de mata, às margens da avenida Vereador José Granzotti, no bairro Jardim Piratininga, em Franca.
De acordo com as primeiras informações, um homem que passava pelo local - utilizando um atalho pela mata - se deparou com o corpo caído no chão e acionou imediatamente a Polícia Militar.
A vítima estava com o rosto coberto, o que chamou a atenção de quem encontrou o corpo. Ainda não há confirmação sobre o material utilizado - podendo ser um pano ou até mesmo um saco -, o que levanta dúvidas sobre as circunstâncias da morte.
Equipes da Polícia Militar isolaram a área para preservar o local até a chegada da perícia técnica, que deverá apontar indícios sobre o que pode ter acontecido.
O Corpo de Bombeiros também foi acionado e ficou responsável pela retirada do corpo. Até o momento, não há informações sobre a identidade da vítima, idade ou possível causa da morte.
O caso será investigado pelas autoridades.
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