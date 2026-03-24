Em raros momentos da história, a cadeira de vice do Palácio dos Bandeirantes chamou mais atenção do que a do próprio governador. Em meio à discussão sobre quem será o candidato a vice na chapa de Tarcísio de Freitas (Republicanos) na disputa pela reeleição em São Paulo, Felício Ramuth (PSD) adotou um discurso protocolar: disse que a decisão é exclusiva do governador, mas não escondeu o desejo de continuar no cargo pelos próximos quatro anos, caso eleito.

Em entrevista ao jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora, nesta terça-feira, 24, Felício Ramuth também falou sobre a relação com o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, atual secretário estadual de Governo e Relações Institucionais de São Paulo e que já manifestou interesse em ser vice de Tarcísio de Freitas. Ele ainda comentou a desistência de Ratinho Jr. (PSD) da pré-candidatura à Presidência da República e analisou o cenário envolvendo Ronaldo Caiado (PSD) e Eduardo Leite (PSD).

'Time que está ganhando não se mexe'

Felício Ramuth reforçou que a escolha do vice é uma prerrogativa pessoal do titular do cargo, ou seja, o governador Tarcísio de Freitas. “Eu sempre o deixo muito à vontade para fazer essa escolha no momento certo (…) Meu desejo é estar ao lado do governador, ele vai ter total liberdade”.