26 de março de 2026
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GADO NELORE

Eduardo Costa e Tubarão arrematam vaca de R$ 2 milhões na região

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/WhatshApp/GCN
Cantor Eduardo Costa, influenciador Gustavo Tubarão e a vaca arrematada pela dupla
Cantor Eduardo Costa, influenciador Gustavo Tubarão e a vaca arrematada pela dupla

O cantor Eduardo Costa e o influenciador Gustavo Tubarão adquiriram, em sociedade, uma vaca da raça Nelore avaliada em R$ 2 milhões. Eles estiveram presentes na última sexta-feira, dia 20, no 2º Leilão Premium Nelore CTJ, realizado em Guará, a cerca de 60 km de Franca.

A negociação integra a atuação da dupla no mercado de pecuária de elite, com foco em genética de alto padrão.

A compra está inserida no projeto Nelore JG, que vem sendo desenvolvido há cerca de três anos.

Segundo informações do setor, Eduardo Costa participa diretamente das decisões relacionadas ao segmento, incluindo a escolha de linhagens e a avaliação técnica dos animais.

O influenciador Gustavo Tubarão celebrou a conquista da compra ao lado do cantor e a divulgou nas redes sociais.

O investimento ocorre em meio a um momento de valorização da pecuária seletiva, especialmente em leilões especializados em gado nelore.

O leilão reuniu criadores e investidores e apresentou uma seleção de animais da raça Nelore PO (Puro de Origem), incluindo fêmeas, prenhezes e exemplares de pista. O evento foi promovido pela pecuarista Claudia Tosta Junqueira e é voltado à comercialização de genética de alto desempenho.

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