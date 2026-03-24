O cantor Eduardo Costa e o influenciador Gustavo Tubarão adquiriram, em sociedade, uma vaca da raça Nelore avaliada em R$ 2 milhões. Eles estiveram presentes na última sexta-feira, dia 20, no 2º Leilão Premium Nelore CTJ, realizado em Guará, a cerca de 60 km de Franca.

A negociação integra a atuação da dupla no mercado de pecuária de elite, com foco em genética de alto padrão.

A compra está inserida no projeto Nelore JG, que vem sendo desenvolvido há cerca de três anos.