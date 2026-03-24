O cantor Eduardo Costa e o influenciador Gustavo Tubarão adquiriram, em sociedade, uma vaca da raça Nelore avaliada em R$ 2 milhões. Eles estiveram presentes na última sexta-feira, dia 20, no 2º Leilão Premium Nelore CTJ, realizado em Guará, a cerca de 60 km de Franca.
A negociação integra a atuação da dupla no mercado de pecuária de elite, com foco em genética de alto padrão.
A compra está inserida no projeto Nelore JG, que vem sendo desenvolvido há cerca de três anos.
Segundo informações do setor, Eduardo Costa participa diretamente das decisões relacionadas ao segmento, incluindo a escolha de linhagens e a avaliação técnica dos animais.
O influenciador Gustavo Tubarão celebrou a conquista da compra ao lado do cantor e a divulgou nas redes sociais.
O investimento ocorre em meio a um momento de valorização da pecuária seletiva, especialmente em leilões especializados em gado nelore.
O leilão reuniu criadores e investidores e apresentou uma seleção de animais da raça Nelore PO (Puro de Origem), incluindo fêmeas, prenhezes e exemplares de pista. O evento foi promovido pela pecuarista Claudia Tosta Junqueira e é voltado à comercialização de genética de alto desempenho.
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