Franca está com 121 vagas de emprego abertas nesta terça-feira, 24, ampliando as oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho na cidade. O destaque é um processo seletivo com 65 vagas para auxiliar de limpeza, que será realizado nos dias 24 e 25 de março, às 9h, na sede do programa Emprega Franca.

Para concorrer às vagas de auxiliar de limpeza, não é necessário ter experiência anterior. O requisito mínimo é Ensino Fundamental incompleto. Os candidatos devem comparecer ao local com currículo impresso ou em PDF, além de documentos pessoais.

O atendimento ocorre na sede do Emprega Franca, localizada em prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.