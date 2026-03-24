Franca está com 121 vagas de emprego abertas nesta terça-feira, 24, ampliando as oportunidades para quem busca inserção ou recolocação no mercado de trabalho na cidade. O destaque é um processo seletivo com 65 vagas para auxiliar de limpeza, que será realizado nos dias 24 e 25 de março, às 9h, na sede do programa Emprega Franca.
Para concorrer às vagas de auxiliar de limpeza, não é necessário ter experiência anterior. O requisito mínimo é Ensino Fundamental incompleto. Os candidatos devem comparecer ao local com currículo impresso ou em PDF, além de documentos pessoais.
O atendimento ocorre na sede do Emprega Franca, localizada em prédio anexo à Rodoviária, na rua Professor Laerte Barbosa Cintra, no Residencial Baldassari.
Além das vagas para limpeza, há oportunidades em diversas funções, como ajudante de produção industrial, auxiliar de motorista, apontador de sola, assistente administrativo, atendente de balcão, vendedor pracista, eletricista e auxiliar de cozinha, entre outras.
Os interessados podem consultar todos os detalhes, incluindo requisitos e atribuições, pelo site da Prefeitura ou comparecer presencialmente à unidade. O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.
Também é possível obter informações pelo telefone (16) 3706-6590, WhatsApp (16) 99601-0848 ou pelo e-mail empregafranca@franca.sp.gov.br.
Outras oportunidades
Além das vagas disponibilizadas pelo programa municipal, o Grupo Atram, em parceria com o Boticário, também está com oportunidades abertas para diferentes funções.
Há vagas para conferente de expedição (3), conferente de recebimento (1), operador de empilhadeira (1), auxiliar de faturamento (1), estoquista (5), analista financeiro (1) e analista fiscal (1).
Os benefícios incluem plano de saúde, descontos em produtos, vale-refeição e seguro de vida.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.