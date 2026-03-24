Com uma pauta fraca, sem grandes projetos para serem discutidos durante a sessão ordinária da sessão da Câmara Municipal de Franca, desta terça-feira, 24, a presença do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), em uma homenagem à noite no próprio Plenário do Legislativo, vira o centro das atenções.

Na sessão ordinária, vereadores vão discutir a criação do Programa de Fornecimento de Aparelhos de Oxigênio Portáteis a pacientes da cidade com problemas respiratórios contínuos. A proposta do vereador Marcelo Tidy (MDB) havia sido adiada e tramita com parecer contrário, já que esse tipo de proposta, que gera gastos ao município, deve partir do Executivo.

Na sequência, será analisado a instituição do Programa Municipal de Valorização dos Motofretistas, Mototaxistas e Motoboys, com a criação de uma data para as comemorações da categoria.