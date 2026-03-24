Com uma pauta fraca, sem grandes projetos para serem discutidos durante a sessão ordinária da sessão da Câmara Municipal de Franca, desta terça-feira, 24, a presença do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth (PSD), em uma homenagem à noite no próprio Plenário do Legislativo, vira o centro das atenções.
Na sessão ordinária, vereadores vão discutir a criação do Programa de Fornecimento de Aparelhos de Oxigênio Portáteis a pacientes da cidade com problemas respiratórios contínuos. A proposta do vereador Marcelo Tidy (MDB) havia sido adiada e tramita com parecer contrário, já que esse tipo de proposta, que gera gastos ao município, deve partir do Executivo.
Na sequência, será analisado a instituição do Programa Municipal de Valorização dos Motofretistas, Mototaxistas e Motoboys, com a criação de uma data para as comemorações da categoria.
À noite, às 18h30, ocorrerá a cerimônia de entrega do Título de Cidadã Francana à empresária Flávia Lancha. O evento contará com a presença do vice-governador de São Paulo, Felício Ramuth, que buscará a reeleição ao lado de Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab.
Kassab é uma figura central na política brasileira e tem articulado a estratégia do partido para as eleições de 2026, defendendo uma candidatura própria à Presidência da República.
Os autores da homenagem à empresária são os vereadores Marcelo Tidy (MDB) e Zezinho Cabeleireiro (PSD).
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