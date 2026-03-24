Começa nesta terça-feira, 24, o prazo para solicitar isenção total ou redução da taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2026. O período segue até o dia 6 de abril e marca a primeira etapa do calendário oficial do processo seletivo.

O vestibular dá acesso a vagas de ensino superior gratuito oferecidas pelas unidades das Fatecs em diversas regiões do Estado de São Paulo, administradas pelo Centro Paula Souza. As inscrições para concorrer às vagas deverão ser feitas exclusivamente pela internet, entre 7 de abril e 1º de junho, até as 15h.

A prova está marcada para o dia 28 de junho, com aplicação prevista para as 13h. Os locais de exame serão divulgados no dia 24 de junho, a partir das 15h. Já o gabarito oficial será publicado dois dias depois, em 30 de junho, e a classificação geral com a primeira chamada dos aprovados está prevista para 14 de julho.