Começa nesta terça-feira, 24, o prazo para solicitar isenção total ou redução da taxa de inscrição do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo para o segundo semestre de 2026. O período segue até o dia 6 de abril e marca a primeira etapa do calendário oficial do processo seletivo.
O vestibular dá acesso a vagas de ensino superior gratuito oferecidas pelas unidades das Fatecs em diversas regiões do Estado de São Paulo, administradas pelo Centro Paula Souza. As inscrições para concorrer às vagas deverão ser feitas exclusivamente pela internet, entre 7 de abril e 1º de junho, até as 15h.
A prova está marcada para o dia 28 de junho, com aplicação prevista para as 13h. Os locais de exame serão divulgados no dia 24 de junho, a partir das 15h. Já o gabarito oficial será publicado dois dias depois, em 30 de junho, e a classificação geral com a primeira chamada dos aprovados está prevista para 14 de julho.
O processo seletivo contempla cerca de 90 opções de cursos superiores de tecnologia, com currículos atualizados e alinhados às demandas atuais do mercado de trabalho. A oferta de vagas e cursos disponíveis para o segundo semestre ainda será divulgada pelo Centro Paula Souza.
Principais datas do Vestibular das Fatecs 2026 (2º semestre)
- 24 de março a 6 de abril – Solicitação de isenção e redução da taxa
- 7 de abril a 1º de junho (até 15h) – Período de inscrições
- 15 de abril (a partir das 15h) – Resultado dos pedidos de isenção e redução
- 24 de junho (a partir das 15h) – Divulgação dos locais de prova
- 28 de junho (às 13h) – Aplicação da prova
- 30 de junho (a partir das 15h) – Publicação do gabarito oficial
- 14 de julho (a partir das 15h) – Divulgação da classificação geral e primeira chamada
O cronograma completo e as orientações para participação no processo seletivo estão disponíveis no site oficial do vestibular das Fatecs.
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