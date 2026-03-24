Um motociclista teve a moto completamente destruída após ter seu veículo atingido por um carro na madrugada de sábado, 21, por volta das 2h30, na rua Isabel Iliza de Lima, no bairro São Joaquim, em Franca. O motorista responsável pelo acidente fugiu.

De acordo com o relato da vítima, que trabalha em um bar nas proximidades, o caso aconteceu no momento em que clientes deixavam o estabelecimento. Durante a saída, um veículo modelo Uno Mille passou por cima da motocicleta, uma Honda Fan 150 preta, ano 2013, estacionada e deixou o local em seguida.

A moto ficou com a parte dianteira completamente destruída e não tem condições de rodar. O valor do prejuízo ainda não foi calculado, já que a vítima aguarda a realização de perícia para avaliação dos danos.