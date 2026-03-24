A Prefeitura de Franca instituiu o Programa Municipal de Enfrentamento ao Feminicídio, com o objetivo de prevenir e combater a violência contra as mulheres, além de garantir assistência integral às vítimas e seus dependentes. A medida, proposta pelos vereadores Marília Martins (PSol) e Gilson Pelizaro (PT), foi sancionada pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) e passou a valer a partir da publicação oficial.

A nova legislação estabelece uma série de diretrizes para reduzir os casos de feminicídio no município, incluindo o fortalecimento da rede de atendimento, a promoção de políticas públicas e a ampliação do acesso a serviços de proteção. O programa também prevê ações voltadas à transformação de padrões culturais que sustentam a violência de gênero.

Entre os principais objetivos, estão a articulação entre órgãos públicos e entidades não governamentais, a criação de fluxos padronizados de atendimento e a realização de encontros periódicos entre os serviços envolvidos no acolhimento das vítimas. A proposta ainda inclui o incentivo à produção de estudos e parcerias com instituições de ensino superior para aprofundar o conhecimento sobre o tema.