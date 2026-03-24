O processo de concessão para a construção da ponte que vai ligar os municípios de Cássia e Delfinópolis, no Sul de Minas Gerais, teve mudanças no cronograma. Considerada uma obra estratégica para a região, a iniciativa promete substituir a atual travessia por balsas e impulsionar o turismo e a economia local.

A Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias e a Prefeitura de Delfinópolis confirmaram o adiamento das etapas do processo licitatório. Agora, a entrega das propostas pelas empresas interessadas foi prorrogada e deve ocorrer até o dia 6 de abril, após pedidos de participantes que solicitaram mais prazo para elaboração dos projetos. Já o leilão da concessão acontece no dia 14 de abril, na B3, em São Paulo.

Anteriormente, o cronograma previa a entrega das propostas na úlitma sexta-feira, dia 20, com o leilão marcado para o dia 30. A mudança amplia o prazo para análise técnica e participação de mais concorrentes, o que pode aumentar a competitividade do processo.

Obra aguardada e estratégica