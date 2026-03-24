Apreensões de maconha mobilizaram equipes policiais durante o fim de semana nas cidades de Jeriquara e Buritizal, na região de Franca. As ocorrências foram registradas entre sábado, 21 e domingo, 22, durante patrulhamentos de rotina, resultando na abordagem de indivíduos e apreensão de entorpecentes.
No sábado, 21, em Jeriquara, policiais abordaram um indivíduo durante patrulhamento e localizaram certa quantidade de maconha em sua posse. O suspeito foi indiciado por porte de drogas, e a substância foi apreendida.
Ainda no sábado, em Buritizal, outra equipe flagrou um indivíduo que dispensou um objeto ao perceber a presença policial. Após averiguação, foi constatado que se tratava de um cigarro de maconha. A droga foi apreendida e a ocorrência registrada.
Já no domingo, 22, novamente em Jeriquara, policiais abordaram um veículo após atitude considerada suspeita. Durante a busca, foi encontrada uma porção de maconha com um dos ocupantes. A substância também foi apreendida.
No mesmo dia, em Buritizal, uma equipe realizava patrulhamento nas imediações da Praça Eurípedes Expedicionário, ponto conhecido pela incidência de uso de drogas, quando abordou um indivíduo em atitude suspeita. Durante a revista, foi localizada uma porção de maconha pronta para consumo. O material foi apreendido e a ocorrência registrada.
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Comentários
1 Comentários
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agora o tráfico cai 10 horas atrásmas gente com esses quantidades enormes sendo apreendidas até pablo escobar iria a falência . na moral ser pm deve ser fácil demais , passar o dia apreendendo adolescente pra cumprir meta .