Apreensões de maconha mobilizaram equipes policiais durante o fim de semana nas cidades de Jeriquara e Buritizal, na região de Franca. As ocorrências foram registradas entre sábado, 21 e domingo, 22, durante patrulhamentos de rotina, resultando na abordagem de indivíduos e apreensão de entorpecentes.

No sábado, 21, em Jeriquara, policiais abordaram um indivíduo durante patrulhamento e localizaram certa quantidade de maconha em sua posse. O suspeito foi indiciado por porte de drogas, e a substância foi apreendida.

Ainda no sábado, em Buritizal, outra equipe flagrou um indivíduo que dispensou um objeto ao perceber a presença policial. Após averiguação, foi constatado que se tratava de um cigarro de maconha. A droga foi apreendida e a ocorrência registrada.