Um acidente envolvendo um caminhão carregado com couro deixou o trânsito lento no fim da tarde desta sexta-feira, 13, na rodovia Ronan Rocha, em Patrocínio Paulista. O motorista fez o teste do bafômetro, que constatou que ele havia ingerido álcool e foi preso em flagrante.

O motorista da carreta teria batido na traseira de outro caminhão no sentido de Franca a Patrocínio Paulista.

Após a colisão, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central da rodovia e bateu contra um guard-rail. A carga de couro ficou espalhada na pista.