Um acidente envolvendo um caminhão carregado com couro deixou o trânsito lento no fim da tarde desta sexta-feira, 13, na rodovia Ronan Rocha, em Patrocínio Paulista. O motorista fez o teste do bafômetro, que constatou que ele havia ingerido álcool e foi preso em flagrante.
O motorista da carreta teria batido na traseira de outro caminhão no sentido de Franca a Patrocínio Paulista.
Após a colisão, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central da rodovia e bateu contra um guard-rail. A carga de couro ficou espalhada na pista.
O caminhão ficou parado no local após o impacto. O motorista foi socorrido por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia
Segundo informações da Polícia Militar, o motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,82mg/l de álcool. Ele foi autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.
A rodovia precisou ser sinalizada e uma das faixas da pista foi interditada para o atendimento da ocorrência.
Equipes da Polícia Militar Rodoviária também estiveram no local e registraram a ocorrência. Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.