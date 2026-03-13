15 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Caminhoneiro embriagado bate em Patrocínio Paulista

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
WhatsApp/GCN

Um acidente envolvendo um caminhão carregado com couro deixou o trânsito lento no fim da tarde desta sexta-feira, 13, na rodovia Ronan Rocha, em Patrocínio Paulista. O motorista fez o teste do bafômetro, que constatou que ele havia ingerido álcool e foi preso em flagrante.

O motorista da carreta teria batido na traseira de outro caminhão no sentido de Franca a Patrocínio Paulista.

Após a colisão, ele perdeu o controle da direção, invadiu o canteiro central da rodovia e bateu contra um guard-rail. A carga de couro ficou espalhada na pista.

O caminhão ficou parado no local após o impacto. O motorista foi socorrido por uma ambulância da concessionária que administra a rodovia

Segundo informações da Polícia Militar, o motorista realizou o teste do bafômetro, que apontou 0,82mg/l de álcool. Ele foi autuado em flagrante por dirigir sob efeito de álcool.

A rodovia precisou ser sinalizada e uma das faixas da pista foi interditada para o atendimento da ocorrência.

Equipes da Polícia Militar Rodoviária também estiveram no local e registraram a ocorrência. Motoristas que passam pelo trecho devem redobrar a atenção.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários