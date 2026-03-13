Davi Miguel, um símbolo de luta contra uma doença rara, completou 12 anos de idade nesta quinta-feira, 12, com uma festinha em Franca.
Davi comemorou seu aniversário em casa com uma festinha, bolo e a presença de seus amiguinhos. O tema escolhido foi BMW, marca famosa de carros, após ele ter dado uma volta em um carro da marca e ficado encantado.
"A comemoração foi em nossa casa. Organizamos uma festa simples, com bolo de aniversário e a presença de amigos e familiares. Cantamos 'Parabéns' e ele ficou muito feliz", disse o pai Jesimar Gama.
Jesimar comentou que o ambiente estava todo decorado com imagens de vários modelos de carros da marca. "Davi adorou, ficou radiante. Graças a Deus, com muita luta, ele celebrou mais um ano de vida. Este momento é muito significativo para nós e, certamente, para ele também. Foi uma grande alegria vê-lo comemorando o aniversário".
Formatura e internação
Nos últimos meses, Davi também foi orgulho para a família ao comemorar sua formatura no 5º ano do ensino fundamental em dezembro, estudando na Escola Municipal "Aldo Prata", no bairro City Petrópolis, na região Norte da cidade.
O pequeno herói também mostrou resiliência e força mais uma vez ao precisar ser internado no começo do ano para se tratar de uma infecção no Hospital Menino Jesus, em São Paulo. Ele usa cateter por onde se alimenta e permaneceu hospitalizado por doze dias, sendo quatro deles na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), necessitando de oxigênio.
Doença rara
Após o nascimento, Davi foi diagnosticado com a doença da inclusão das microvilosidades intestinais, que impede a absorção de nutrientes pelo organismo, e se alimenta por sistema venoso. Ele já passou por um processo de transplante nos Estados Unidos, mas a cirurgia foi descartada pelos médicos.
"Ele completou mais um ano de vida, tornando-se um pré-adolescente. Esses são momentos que marcam, e que não poderiam passar despercebidos. Por isso, comemoramos seu aniversário do jeito que ele pediu", finalizou Jesimar.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.