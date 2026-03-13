Davi Miguel, um símbolo de luta contra uma doença rara, completou 12 anos de idade nesta quinta-feira, 12, com uma festinha em Franca.

Davi comemorou seu aniversário em casa com uma festinha, bolo e a presença de seus amiguinhos. O tema escolhido foi BMW, marca famosa de carros, após ele ter dado uma volta em um carro da marca e ficado encantado.

"A comemoração foi em nossa casa. Organizamos uma festa simples, com bolo de aniversário e a presença de amigos e familiares. Cantamos 'Parabéns' e ele ficou muito feliz", disse o pai Jesimar Gama.