Um caminhoneiro ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo duas carretas na tarde desta sexta-feira, 13, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Sales de Oliveira, na região de Franca.

Segundo informações da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), os dois veículos seguiam no sentido Norte da rodovia quando, no quilômetro do acidente, o motorista de um cavalo mecânico Scania não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de outra carreta, um Volvo FH 400.

Com o impacto, os dois veículos ficaram atravessados na pista. O motorista do caminhão que provocou a batida foi socorrido e levado ao hospital em estado grave, mas consciente.