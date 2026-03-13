Um caminhoneiro ficou gravemente ferido após um acidente envolvendo duas carretas na tarde desta sexta-feira, 13, na rodovia Anhanguera (SP-330), em Sales de Oliveira, na região de Franca.
Segundo informações da Artesp (Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo), os dois veículos seguiam no sentido Norte da rodovia quando, no quilômetro do acidente, o motorista de um cavalo mecânico Scania não conseguiu frear a tempo e bateu na traseira de outra carreta, um Volvo FH 400.
Com o impacto, os dois veículos ficaram atravessados na pista. O motorista do caminhão que provocou a batida foi socorrido e levado ao hospital em estado grave, mas consciente.
Equipes de atendimento da concessionária responsável pela rodovia e da Polícia Militar Rodoviária foram acionadas para atender à ocorrência.
A pista no sentido Norte chegou a ser totalmente interditada por volta das 14h. Uma das faixas foi liberada às 14h30 e a outra pouco antes das 15h, segundo a concessionária que administra o trecho.
De acordo com a Polícia Rodoviária, a interdição durou cerca de uma hora e provocou congestionamento que chegou a aproximadamente sete quilômetros. Já a concessionária informou que o trânsito chegou a registrar cerca de quatro quilômetros de lentidão.
Após a liberação das faixas, o tráfego voltou a fluir normalmente. As causas do acidente ainda serão apuradas.
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