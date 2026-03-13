Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na madrugada desta sexta-feira, 13, em um bar localizado na Vila Aparecida em Franca, onde acontecia uma apresentação de comédia. A vítima é a comediante Tatá Mendonça, de 34 anos, conhecida nas redes sociais como “Cega na Comédia”.
De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo 190 após relatos de que um homem estaria importunando a artista no estabelecimento, onde havia ocorrido um show de stand-up.
Segundo o relato, após o término da apresentação, a comediante atendia fãs e tirava fotos com o público quando o suspeito se aproximou. Em determinado momento, ele colocou a mão na cintura da artista, atitude que a deixou desconfortável.
Testemunhas afirmaram ainda que, ao se despedir, o homem tentou dar um beijo no rosto da comediante, mas teria se aproximado de maneira inadequada, desviando do rosto e causando constrangimento tanto na vítima quanto nas pessoas que aguardavam na fila.
A situação chamou a atenção de quem estava no local. Ao perceber a reação negativa, o suspeito tentou sair do bar, mas foi contido por seguranças do estabelecimento, que aguardaram a chegada da Polícia Militar.
Durante a confusão, algumas pessoas que presenciaram o episódio tentaram agredir o homem, mas também foram contidas pelos seguranças.
Ainda segundo o boletim de ocorrência, o companheiro da comediante relatou que já havia notado um comportamento suspeito do homem enquanto ele aguardava na fila para tirar foto. Segundo ele, o suspeito demonstrava uma postura considerada maliciosa e insistente ao se aproximar da artista.
Outro ponto destacado no registro policial é que Tatá Mendonça possui deficiência visual, situação que aumentou a preocupação das pessoas que estavam acompanhando a comediante durante o evento.
Diante da situação, os policiais deram voz de prisão em flagrante ao suspeito, que foi encaminhado ao Plantão Policial de Franca.
Após ouvir a vítima, testemunhas e os policiais militares envolvidos na ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão pelo crime de importunação sexual. O homem foi levado para uma unidade prisional, onde permaneceu à disposição da Justiça.
O caso agora segue sob análise do Poder Judiciário.
Comediante se pronunciou nas redes sociais
Após registrar a ocorrência, Tatá Mendonça foi até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca e publicou um vídeo em suas redes sociais relatando o ocorrido. Visivelmente abalada, ela comentou a situação.
“Gente, eu tô aqui na delegacia fazendo um BO, porque tive um problema de importunação sexual. Eu vou falar só isso, porque da outra vez que aconteceu eu não soube falar da melhor forma e as pessoas sempre estão prontas para defender criminosos. Está quase dando três da manhã e eu aqui na delegacia tendo que lidar com isso”, disse a comediante.
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