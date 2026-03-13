Um homem de 33 anos foi preso em flagrante por importunação sexual na madrugada desta sexta-feira, 13, em um bar localizado na Vila Aparecida em Franca, onde acontecia uma apresentação de comédia. A vítima é a comediante Tatá Mendonça, de 34 anos, conhecida nas redes sociais como “Cega na Comédia”.

De acordo com informações registradas em boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pelo 190 após relatos de que um homem estaria importunando a artista no estabelecimento, onde havia ocorrido um show de stand-up.

Segundo o relato, após o término da apresentação, a comediante atendia fãs e tirava fotos com o público quando o suspeito se aproximou. Em determinado momento, ele colocou a mão na cintura da artista, atitude que a deixou desconfortável.