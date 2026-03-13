O Coral Vozes Trans, primeiro coral do Estado de São Paulo formado e dirigido exclusivamente por pessoas transgêneras, realiza uma apresentação gratuita neste sábado, 14, às 16h, na área de convivência do Sesc Franca. O show integra a programação do projeto Direitos Humanos para Todas as Pessoas – Territorialidades.
Criado em 2024 a partir de aulas no Centro de Música do Sesc São Paulo, o coral reúne atualmente mais de 80 integrantes. O grupo é conduzido pela cantora Eva Treva e pelo pianista Luis Chamis. Nesta apresentação em Franca, o coral contará ainda com a participação especial da cantora Ayô Tupinambá, ampliando o diálogo musical do espetáculo.
O repertório é composto principalmente por músicas de artistas trans e aborda temas ligados à diversidade de gênero, integração e respeito. A proposta do grupo é utilizar a música como um espaço de escuta, pertencimento e visibilidade para a comunidade trans.
Mais do que um conjunto vocal, o Vozes Trans também busca criar um ambiente seguro para a expressão artística e para o fortalecimento coletivo de seus integrantes, valorizando trajetórias, experiências e afetos da comunidade.
A apresentação faz parte do projeto Direitos Humanos para Todas as Pessoas – Territorialidades, iniciativa que propõe reflexões sobre território como forma de viver, organizar e transformar espaços, reconhecendo diferentes formas de ocupação e pertencimento.
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