O Coral Vozes Trans, primeiro coral do Estado de São Paulo formado e dirigido exclusivamente por pessoas transgêneras, realiza uma apresentação gratuita neste sábado, 14, às 16h, na área de convivência do Sesc Franca. O show integra a programação do projeto Direitos Humanos para Todas as Pessoas – Territorialidades.

Criado em 2024 a partir de aulas no Centro de Música do Sesc São Paulo, o coral reúne atualmente mais de 80 integrantes. O grupo é conduzido pela cantora Eva Treva e pelo pianista Luis Chamis. Nesta apresentação em Franca, o coral contará ainda com a participação especial da cantora Ayô Tupinambá, ampliando o diálogo musical do espetáculo.

O repertório é composto principalmente por músicas de artistas trans e aborda temas ligados à diversidade de gênero, integração e respeito. A proposta do grupo é utilizar a música como um espaço de escuta, pertencimento e visibilidade para a comunidade trans.