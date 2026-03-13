A Prefeitura de Franca, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou obras na ponte localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do Sesc, no bairro São José, em Franca, nesta quinta-feira, 12.
As fortes chuvas que atingiram a cidade no dia 17 de fevereiro arrancaram as defensas de concreto da ponte, estruturas utilizadas como barreiras de proteção.
Na ocasião, o temporal provocou o transbordamento de córregos e alagamentos em ruas e avenidas. A água chegou a passar por cima da travessia e derrubou as barreiras de proteção, arrastando as vigas de concreto para o meio da via.
Neste mesmo dia, a Defesa Civil de Franca teve trabalho com alagamentos, queda de árvores, placas e outdoors, além de interrupção de energia em diferentes pontos da cidade.
A Prefeitura informou, nesta sexta-feira, 13, que vem realizando manutenção por toda a cidade nessa época de chuvas fortes, finalizando a reposição das proteções de concreto na ponte da Alonso y Alonso.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.