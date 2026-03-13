A Prefeitura de Franca, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou obras na ponte localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do Sesc, no bairro São José, em Franca, nesta quinta-feira, 12.

As fortes chuvas que atingiram a cidade no dia 17 de fevereiro arrancaram as defensas de concreto da ponte, estruturas utilizadas como barreiras de proteção.

Na ocasião, o temporal provocou o transbordamento de córregos e alagamentos em ruas e avenidas. A água chegou a passar por cima da travessia e derrubou as barreiras de proteção, arrastando as vigas de concreto para o meio da via.