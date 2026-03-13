15 de março de 2026
GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
MANUTENÇÃO

Prefeitura refaz proteção de ponte danificada por chuva em Franca

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
GCN
Funcionários do setor de obras realizando manutenção na ponte afetada
Funcionários do setor de obras realizando manutenção na ponte afetada

A Prefeitura de Franca, através da Secretaria Municipal de Infraestrutura, realizou obras na ponte localizada na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, nas proximidades do Sesc, no bairro São José, em Franca, nesta quinta-feira, 12.

As fortes chuvas que atingiram a cidade no dia 17 de fevereiro arrancaram as defensas de concreto da ponte, estruturas utilizadas como barreiras de proteção.

Na ocasião, o temporal provocou o transbordamento de córregos e alagamentos em ruas e avenidas. A água chegou a passar por cima da travessia e derrubou as barreiras de proteção, arrastando as vigas de concreto para o meio da via.

Neste mesmo dia, a Defesa Civil de Franca teve trabalho com alagamentos, queda de árvores, placas e outdoors, além de interrupção de energia em diferentes pontos da cidade.

A Prefeitura informou, nesta sexta-feira, 13, que vem realizando manutenção por toda a cidade nessa época de chuvas fortes, finalizando a reposição das proteções de concreto na ponte da Alonso y Alonso.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários