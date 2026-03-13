15 de março de 2026
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NÃO RESPEITOU PARE

Batida violenta lança carro contra muro e deixa jovem ferido

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
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Laís Bachur/GCN
Carros danificados, envolvidos no acidente nesta sexta, no bairro São José
Carros danificados, envolvidos no acidente nesta sexta, no bairro São José

Um grave acidente de trânsito deixou um jovem de 21 anos ferido na tarde desta sexta-feira, 13, no bairro São José, em Franca. O jovem dirigia uma Fiat Strada, que acabou batendo na lateral de um Chevrolet Onix preto em um cruzamento. Com o impacto da colisão, ele precisou ser socorrido com fortes dores no peito.

Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento do acidente. Pelas imagens, o Onix seguia pela rua Rio Grande do Sul, no sentido da avenida Alonso y Alonso, quando a Strada, que vinha pela avenida Lázaro de Souza Campos, entrou no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada e atingiu a lateral do veículo.

O impacto foi muito forte e acabou arremessando o Onix contra o muro de uma casa de repouso para idosos que fica no cruzamento. Já a Strada rodou na pista, após a batida.

Logo depois da colisão, o motorista da Strada desceu do veículo e precisou se sentar no chão, devido às dores. Em seguida, ele se deitou enquanto aguardava o socorro.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. O jovem foi atendido pelos socorristas e encaminhado ao Pronto-socorro "Doutor Álvaro Azzuz", com fortes dores no peito.

O passageiro que também estava na Strada relatou sentir dores na região do peito, mas preferiu não ser levado ao hospital e permaneceu no local.

No Onix estavam duas pessoas, que disseram ter sentido o forte impacto da colisão e algumas dores no corpo, mas não precisaram de atendimento médico. Foi o próprio passageiro do Onix quem acionou o Corpo de Bombeiros.

Segundo eles, não houve tempo para qualquer reação, já que a batida aconteceu de forma muito rápida.

Com o acidente, óleo do motor da Strada vazou e se espalhou pela via, aumentando o risco de novos acidentes. Os bombeiros também atuaram no local, jogando serragem na pista para evitar que veículos derrapassem.

Moradores da região disseram à reportagem que acidentes são frequentes nesse cruzamento e pedem providências para aumentar a segurança no local.

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