Um grave acidente de trânsito deixou um jovem de 21 anos ferido na tarde desta sexta-feira, 13, no bairro São José, em Franca. O jovem dirigia uma Fiat Strada, que acabou batendo na lateral de um Chevrolet Onix preto em um cruzamento. Com o impacto da colisão, ele precisou ser socorrido com fortes dores no peito.

Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento do acidente. Pelas imagens, o Onix seguia pela rua Rio Grande do Sul, no sentido da avenida Alonso y Alonso, quando a Strada, que vinha pela avenida Lázaro de Souza Campos, entrou no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada e atingiu a lateral do veículo.

O impacto foi muito forte e acabou arremessando o Onix contra o muro de uma casa de repouso para idosos que fica no cruzamento. Já a Strada rodou na pista, após a batida.