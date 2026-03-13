Um grave acidente de trânsito deixou um jovem de 21 anos ferido na tarde desta sexta-feira, 13, no bairro São José, em Franca. O jovem dirigia uma Fiat Strada, que acabou batendo na lateral de um Chevrolet Onix preto em um cruzamento. Com o impacto da colisão, ele precisou ser socorrido com fortes dores no peito.
Câmeras de segurança de uma residência registraram o momento do acidente. Pelas imagens, o Onix seguia pela rua Rio Grande do Sul, no sentido da avenida Alonso y Alonso, quando a Strada, que vinha pela avenida Lázaro de Souza Campos, entrou no cruzamento sem respeitar a sinalização de parada e atingiu a lateral do veículo.
O impacto foi muito forte e acabou arremessando o Onix contra o muro de uma casa de repouso para idosos que fica no cruzamento. Já a Strada rodou na pista, após a batida.
Logo depois da colisão, o motorista da Strada desceu do veículo e precisou se sentar no chão, devido às dores. Em seguida, ele se deitou enquanto aguardava o socorro.
Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e chegaram rapidamente ao local. O jovem foi atendido pelos socorristas e encaminhado ao Pronto-socorro "Doutor Álvaro Azzuz", com fortes dores no peito.
O passageiro que também estava na Strada relatou sentir dores na região do peito, mas preferiu não ser levado ao hospital e permaneceu no local.
No Onix estavam duas pessoas, que disseram ter sentido o forte impacto da colisão e algumas dores no corpo, mas não precisaram de atendimento médico. Foi o próprio passageiro do Onix quem acionou o Corpo de Bombeiros.
Segundo eles, não houve tempo para qualquer reação, já que a batida aconteceu de forma muito rápida.
Com o acidente, óleo do motor da Strada vazou e se espalhou pela via, aumentando o risco de novos acidentes. Os bombeiros também atuaram no local, jogando serragem na pista para evitar que veículos derrapassem.
Moradores da região disseram à reportagem que acidentes são frequentes nesse cruzamento e pedem providências para aumentar a segurança no local.
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