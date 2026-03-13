Franca recebe neste sábado, 14, a partir das 9h, a Pré-Bienal/Franca, evento preparatório para a VII Bienal de Psicanálise e Cultura da SBPRP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto). A atividade será realizada no auditório “Edna Maria Campanhol”, no Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca).
Com o tema “Entre infernos e paraísos: sonhando os caminhos do humano”, o encontro tem como objetivo promover reflexões que aproximem psicanálise, cultura e outras formas de expressão artística. A programação inclui debates, apresentações e atividades culturais abertas ao público.
As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no local, a partir das 8h30.
Estão programadas as participações de Monica de O. Faleiros, graduada em Letras e doutora em Estudos Literários pela Unesp-Araraquara e professora Uni-Facef; Maira Cecília Avi, psicóloga clínica formada pela FFCLRP USP, psicanalista, membro associado da SBPRP; e Plêiade Cia de Dança, grupo de dança contemporânea fundado em 1993, dirigido por Lilian Mello.
A iniciativa integra as ações preparatórias para a Bienal de Psicanálise e Cultura organizada pela SBPRP e busca estimular o diálogo entre profissionais da área, estudantes e interessados em temas ligados à subjetividade, à arte e à cultura.
Segundo os organizadores, a proposta do evento é ampliar a discussão sobre a experiência humana por meio da psicanálise e de diferentes linguagens culturais, aproximando o público de reflexões sobre o imaginário, os sonhos e as transformações da sociedade.
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