Franca recebe neste sábado, 14, a partir das 9h, a Pré-Bienal/Franca, evento preparatório para a VII Bienal de Psicanálise e Cultura da SBPRP (Sociedade Brasileira de Psicanálise de Ribeirão Preto). A atividade será realizada no auditório “Edna Maria Campanhol”, no Uni-Facef (Centro Universitário Municipal de Franca).

Com o tema “Entre infernos e paraísos: sonhando os caminhos do humano”, o encontro tem como objetivo promover reflexões que aproximem psicanálise, cultura e outras formas de expressão artística. A programação inclui debates, apresentações e atividades culturais abertas ao público.

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no local, a partir das 8h30.