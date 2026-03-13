A Secretaria Municipal de Saúde realizará neste sábado, 14, uma operação contra a dengue nos bairros Jardim Aeroporto II e III, na região sul de Franca. A ação foi anunciada pela secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, durante entrevista ao programa “A Hora é Essa!”, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora, nessa quinta-feira, 12. O objetivo da iniciativa é eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença.

De acordo com a secretária, a orientação é para que moradores coloquem na calçada objetos que possam acumular água, como garrafas, vasos e pequenos recipientes. Os agentes responsáveis pela operação não entram nas residências e recolhem apenas os materiais deixados do lado de fora.

“A gente gostaria de enfatizar com a população que nessas operações contra a dengue não será recolhido sofá, mesa, guarda-roupa e pneu… É para eliminar criadouros. Não é recolha de inservíveis”, disse.