A Secretaria Municipal de Saúde realizará neste sábado, 14, uma operação contra a dengue nos bairros Jardim Aeroporto II e III, na região sul de Franca. A ação foi anunciada pela secretária municipal de Saúde, Waléria Mascarenhas, durante entrevista ao programa “A Hora é Essa!”, apresentado pelo jornalista Corrêa Neves Jr., na Rádio Difusora, nessa quinta-feira, 12. O objetivo da iniciativa é eliminar possíveis criadouros do mosquito transmissor da doença.
De acordo com a secretária, a orientação é para que moradores coloquem na calçada objetos que possam acumular água, como garrafas, vasos e pequenos recipientes. Os agentes responsáveis pela operação não entram nas residências e recolhem apenas os materiais deixados do lado de fora.
“A gente gostaria de enfatizar com a população que nessas operações contra a dengue não será recolhido sofá, mesa, guarda-roupa e pneu… É para eliminar criadouros. Não é recolha de inservíveis”, disse.
Waléria explicou que móveis e objetos maiores devem ser descartados por meio de agendamento com o serviço responsável pela coleta.
Durante a entrevista, a secretária também reforçou a importância de eliminar água parada, especialmente durante o período de chuvas, quando aumenta o risco de proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue e de outras doenças.
“Nesse período de chuva, a gente tem que se preocupar em eliminar essas águas paradas. Depois que vem o sol, dentro de uns 15 dias é quando o mosquito se prolifera e aí sim a gente começa a ter um maior número de casos de dengue”, explicou.
Segundo ela, o município registrou 360 casos positivos de dengue em 2026, sem nenhum óbito até o momento. Para a secretária, o cenário reflete a parceria entre o poder público e a população no combate à doença.
“Os números baixos são fruto da parceria da população. A gente conta muito com a população pra gente manter esses números baixos e controláveis”, afirmou.
Além das ações diretas de combate ao mosquito, a Secretaria de Saúde também mantém parcerias com instituições para atividades de educação continuada e orientação da população, principalmente em pontos considerados críticos de descarte irregular. Entre os parceiros citados estão Unimed, Acif, Sesi Franca, além de iniciativas realizadas em conjunto com a Sempre Franca e a Seleta.
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