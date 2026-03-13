A Cocapec (Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas) realizou nessa quinta-feira, 12, em Franca, a Assembleia Geral Ordinária que definiu a nova diretoria da cooperativa para os próximos quatro anos e apresentou os resultados do exercício de 2025.

A eleição ocorreu por aclamação, com chapa única. Foram eleitos Saulo de Carvalho Faleiros como diretor presidente, José de Alencar Coelho Júnior como diretor vice-presidente e Ricardo Lima de Andrade, como diretor secretário.

Durante a assembleia, também foram definidos os novos integrantes dos conselhos Administrativo, com mandato de quatro anos, e Fiscal, com mandato de um ano.

Conselhos eleitos