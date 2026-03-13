A Cocapec (Cooperativa de Cafeicultores e Agropecuaristas) realizou nessa quinta-feira, 12, em Franca, a Assembleia Geral Ordinária que definiu a nova diretoria da cooperativa para os próximos quatro anos e apresentou os resultados do exercício de 2025.
A eleição ocorreu por aclamação, com chapa única. Foram eleitos Saulo de Carvalho Faleiros como diretor presidente, José de Alencar Coelho Júnior como diretor vice-presidente e Ricardo Lima de Andrade, como diretor secretário.
Durante a assembleia, também foram definidos os novos integrantes dos conselhos Administrativo, com mandato de quatro anos, e Fiscal, com mandato de um ano.
Conselhos eleitos
Conselho Administrativo (mandato de 4 anos)
- Diogo Masashi Sato
- Giane Bisco
- Tânio Cintra Alves
- Murilo Rodrigues da Silva
- Juscelino Amâncio de Castro
- Mariana Nunes Moscardini
Conselho Fiscal (mandato de 1 ano)
- Geliane de Andrade Lima Teófilo
- Erásio de Grácia Júnior
- Luciana Silva Ferreira
Suplentes
- Danilo Castaldi de Faria
- Guilherme Alexandre Barbosa Jr.
- Walter José Silveira
Resultados
Na assembleia, a cooperativa apresentou os números do último exercício, com faturamento líquido de R$ 2,77 bilhões, o maior da história da entidade. O resultado representa crescimento de 31% em relação ao ciclo anterior.
O resultado líquido foi de R$ 88,3 milhões. Após as destinações estatutárias, foram colocados à disposição da assembleia R$ 14,7 milhões.
Com aprovação da maioria dos cooperados, a proposta do Conselho de Administração definiu a distribuição de R$ 7,4 milhões diretamente aos cooperados, sendo metade deste valor destinada ao Capital Social e a outra parte paga em dinheiro. Somados aos R$ 18,2 milhões já destinados ao Capital Social, o retorno total aos cooperados chega a R$ 25,7 milhões, segundo a Cocapec, configurando a maior distribuição de sobras da história da cooperativa.
Avaliação da gestão
O então diretor-presidente Carlos Sato, que encerrou seu mandato na assembleia, destacou que 2025 foi o melhor ano da história da cooperativa em termos de resultados.
Segundo ele, o desempenho foi alcançado mesmo em um ciclo de bienalidade baixa na cafeicultura, o que reforça a eficiência da gestão e das estratégias adotadas. “Isso mostra eficiência nos processos, e assertividade nas estratégias. E claro, com a fidelidade do cooperado em realizar suas operações na cooperativa, conquistamos este importante resultado”, afirmou Carlos Sato.
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