Uma mulher procurou a Polícia Civil após relatar episódios de perseguição, difamação e ameaça que, segundo ela, vêm ocorrendo há anos dentro de uma instituição espírita onde atua como voluntária em Franca. O caso resultou no registro de boletins de ocorrência e também em um processo judicial na esfera cível que, posteriormente, passou a ter desdobramentos na área criminal.

De acordo com os boletins de ocorrência registrados na Delegacia Eletrônica e encaminhados ao 2º Distrito Policial, a voluntária afirma ter sido alvo de ataques constantes por parte de integrantes da administração da instituição onde presta serviço.

Em um dos registros, feito em julho de 2025, ela relata ter sido vítima de difamação, afirmando que duas pessoas ligadas à administração teriam manchado sua imagem dentro do local de trabalho voluntário, o que a deixou emocionalmente abalada.