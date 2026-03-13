Uma joalheria foi alvo de criminosos na noite dessa quinta-feira, 12, no centro de Franca, e teve um prejuízo que ultrapassa R$ 50 mil em joias e relógios. A ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o momento em que três homens chegam em um carro, arrombam o estabelecimento e levam diversos produtos do local.

De acordo com as imagens, o trio chega ao local por volta das 23h30 e estaciona o carro em frente ao comércio, na rua Campos Sales. Em seguida, dois homens descem do veículo carregando bolsas e mochilas, enquanto um terceiro suspeito vem logo atrás.

Na sequência, os criminosos estouram os cadeados da porta e arrombam a entrada utilizando um pé de cabra. Após conseguirem acesso ao interior da loja, os três entram rapidamente no estabelecimento.