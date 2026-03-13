15 de março de 2026
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CENTRO DE FRANCA

Criminosos arrombam joalheria e levam R$ 50 mil em joias

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Câmeras de Segurança
Criminosos dentro da joalheria no centro de Franca, no momento do crime
Criminosos dentro da joalheria no centro de Franca, no momento do crime

Uma joalheria foi alvo de criminosos na noite dessa quinta-feira, 12, no centro de Franca, e teve um prejuízo que ultrapassa R$ 50 mil em joias e relógios. A ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o momento em que três homens chegam em um carro, arrombam o estabelecimento e levam diversos produtos do local.

De acordo com as imagens, o trio chega ao local por volta das 23h30 e estaciona o carro em frente ao comércio, na rua Campos Sales. Em seguida, dois homens descem do veículo carregando bolsas e mochilas, enquanto um terceiro suspeito vem logo atrás.

Na sequência, os criminosos estouram os cadeados da porta e arrombam a entrada utilizando um pé de cabra. Após conseguirem acesso ao interior da loja, os três entram rapidamente no estabelecimento.

Já dentro da joalheria, cada um dos suspeitos se dirige a um setor diferente da loja, recolhendo diversos produtos. Nas imagens, é possível ver os criminosos pegando colares, anéis, pingentes, peças em prata, semijoias e relógios, que são colocados dentro das bolsas e mochilas.

Mesmo com o alarme do estabelecimento disparado, o grupo permanece no interior da loja por alguns minutos.

Cerca de cinco minutos depois, os suspeitos deixam o local carregando os objetos furtados, entram novamente no carro e fogem. Os prejuízos passam de R$ 50 mil.

As imagens das câmeras de segurança já foram entregues à polícia e deverão auxiliar na identificação dos autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.

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