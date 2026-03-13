Uma joalheria foi alvo de criminosos na noite dessa quinta-feira, 12, no centro de Franca, e teve um prejuízo que ultrapassa R$ 50 mil em joias e relógios. A ação foi registrada por câmeras de segurança, que mostram o momento em que três homens chegam em um carro, arrombam o estabelecimento e levam diversos produtos do local.
De acordo com as imagens, o trio chega ao local por volta das 23h30 e estaciona o carro em frente ao comércio, na rua Campos Sales. Em seguida, dois homens descem do veículo carregando bolsas e mochilas, enquanto um terceiro suspeito vem logo atrás.
Na sequência, os criminosos estouram os cadeados da porta e arrombam a entrada utilizando um pé de cabra. Após conseguirem acesso ao interior da loja, os três entram rapidamente no estabelecimento.
Já dentro da joalheria, cada um dos suspeitos se dirige a um setor diferente da loja, recolhendo diversos produtos. Nas imagens, é possível ver os criminosos pegando colares, anéis, pingentes, peças em prata, semijoias e relógios, que são colocados dentro das bolsas e mochilas.
Mesmo com o alarme do estabelecimento disparado, o grupo permanece no interior da loja por alguns minutos.
Cerca de cinco minutos depois, os suspeitos deixam o local carregando os objetos furtados, entram novamente no carro e fogem. Os prejuízos passam de R$ 50 mil.
As imagens das câmeras de segurança já foram entregues à polícia e deverão auxiliar na identificação dos autores do crime. Até o momento, ninguém foi preso.
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