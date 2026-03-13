15 de março de 2026
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MÚSICA

Último dia para se inscrever nos cursos do Guri em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Rodrigo Atique
Cursos gratuitos de música do Guri têm vagas abertas em Franca
Cursos gratuitos de música do Guri têm vagas abertas em Franca

O programa de educação musical Guri segue com matrículas abertas para cursos gratuitos de música em Franca. O prazo para inscrição termina nesta sexta-feira, 13, e ainda há vagas disponíveis no polo da cidade.

As aulas são oferecidas no Polo Polifonia, localizado na avenida Doutor Hélio Palermo, 2.770, no Centro. Ao todo, estão disponíveis 436 vagas em diferentes cursos, voltados para crianças, adolescentes e adultos.

Entre as opções oferecidas, estão iniciação musical para crianças e adultos, canto, violão, piano, violino, viola, violoncelo, contrabaixo acústico, cavaco, instrumentos de sopro e percussão. O programa também disponibiliza atividades coletivas, como práticas de música de câmara e prática vocal coletiva para adultos.

Franca conta ainda com o Polo Melodia, voltado ao curso de luteria, área responsável pela construção e manutenção de instrumentos musicais. No entanto, neste momento, o polo não possui vagas abertas.

Para realizar a matrícula, é necessário comparecer diretamente ao polo de ensino acompanhado por um responsável. É preciso apresentar documento pessoal do estudante e do responsável, comprovante de matrícula ou frequência escolar e uma foto 3x4 recente.

De acordo com a organização, não é necessário ter conhecimento musical prévio nem possuir instrumento para participar das aulas. Podem se inscrever crianças a partir de 6 anos de idade.

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