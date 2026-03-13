15 de março de 2026
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Homem procurado é preso após pedir ajuda na base da GCM

Por Hevertom Talles | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Franca
Ocorrência foi apresentada na Central de Polícia Judiciária de Franca

Um homem, de 45 anos, procurado pela Justiça pelo crime de furto foi preso pela Guarda Civil Municipal no início da noite desta quinta-feira, 12, em Rifaina.

De acordo com a corporação, por volta das 18h10, o indivíduo compareceu à base da GCM perguntando onde poderia conseguir uma passagem de ônibus para a cidade de Araxá (MG).

Durante a conversa, os guardas questionaram de onde ele vinha. O homem afirmou que estava viajando de Araçatuba com destino a Salvador (BA). Ao ser solicitado que apresentasse documentos, informou que não portava nenhuma identificação.

Diante da situação, a equipe realizou consulta por meio dos sistemas inteligentes da corporação, utilizando tecnologia de leitura facial. O homem foi então identificado e os guardas constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele pelo crime de furto.

Ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Franca, onde foi apresentado à autoridade de Polícia Judiciária. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

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