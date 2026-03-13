Um homem, de 45 anos, procurado pela Justiça pelo crime de furto foi preso pela Guarda Civil Municipal no início da noite desta quinta-feira, 12, em Rifaina.

De acordo com a corporação, por volta das 18h10, o indivíduo compareceu à base da GCM perguntando onde poderia conseguir uma passagem de ônibus para a cidade de Araxá (MG).

Durante a conversa, os guardas questionaram de onde ele vinha. O homem afirmou que estava viajando de Araçatuba com destino a Salvador (BA). Ao ser solicitado que apresentasse documentos, informou que não portava nenhuma identificação.