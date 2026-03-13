A Copa Franca de Basquete terá sequência neste fim de semana com uma nova rodada de partidas no Ginásio "Pedrocão". O campeonato, que começou no último fim de semana, reúne 32 equipes da cidade e segue com jogos no sábado, 14, e no domingo, 15.

A competição é organizada pela Secretaria de Esporte e Cultura e conta com equipes distribuídas em três divisões: Séries Ouro, Prata e Bronze. Nesta última categoria, participam 12 times, sendo que os dois melhores colocados garantem acesso para uma divisão superior na próxima edição do torneio.

No sábado, as partidas começam a partir das 12h30 no "Pedrocão", com cinco confrontos programados ao longo da tarde. A rodada terá os seguintes jogos: