15 de março de 2026
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11 JOGOS

Copa Franca de Basquete tem nova rodada neste fim de semana

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Divulgação/Prefeitura de Franca
Copa Franca de Basquete tem como objetivo revelar novos talentos da modalidade na cidade
Copa Franca de Basquete tem como objetivo revelar novos talentos da modalidade na cidade

A Copa Franca de Basquete terá sequência neste fim de semana com uma nova rodada de partidas no Ginásio "Pedrocão". O campeonato, que começou no último fim de semana, reúne 32 equipes da cidade e segue com jogos no sábado, 14, e no domingo, 15.

A competição é organizada pela Secretaria de Esporte e Cultura e conta com equipes distribuídas em três divisões: Séries Ouro, Prata e Bronze. Nesta última categoria, participam 12 times, sendo que os dois melhores colocados garantem acesso para uma divisão superior na próxima edição do torneio.

No sábado, as partidas começam a partir das 12h30 no "Pedrocão", com cinco confrontos programados ao longo da tarde. A rodada terá os seguintes jogos:

  • 12h30 – Segantini x Etec
  • 14h – Palermo x Manoel B
  • 15h30 – Ballers x The Bronx
  • 17h – Jussara x Ducks
  • 18h30 – Wolves x Rafa’s

Já no domingo, os jogos começam pela manhã, às 9h, e seguem durante toda a tarde, com seis partidas previstas:

  • 9h – SM Basq. x Progresso Basquete
  • 10h30 – Shinaider x Golden Star
  • 12h – City Rapers x Manoel Adulto
  • 13h30 – Athletics x Athletics B
  • 15h – Young Promises x SJ Basquete
  • 16h30 – Elite x Dream Team

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