A Copa Franca de Basquete terá sequência neste fim de semana com uma nova rodada de partidas no Ginásio "Pedrocão". O campeonato, que começou no último fim de semana, reúne 32 equipes da cidade e segue com jogos no sábado, 14, e no domingo, 15.
A competição é organizada pela Secretaria de Esporte e Cultura e conta com equipes distribuídas em três divisões: Séries Ouro, Prata e Bronze. Nesta última categoria, participam 12 times, sendo que os dois melhores colocados garantem acesso para uma divisão superior na próxima edição do torneio.
No sábado, as partidas começam a partir das 12h30 no "Pedrocão", com cinco confrontos programados ao longo da tarde. A rodada terá os seguintes jogos:
- 12h30 – Segantini x Etec
- 14h – Palermo x Manoel B
- 15h30 – Ballers x The Bronx
- 17h – Jussara x Ducks
- 18h30 – Wolves x Rafa’s
Já no domingo, os jogos começam pela manhã, às 9h, e seguem durante toda a tarde, com seis partidas previstas:
- 9h – SM Basq. x Progresso Basquete
- 10h30 – Shinaider x Golden Star
- 12h – City Rapers x Manoel Adulto
- 13h30 – Athletics x Athletics B
- 15h – Young Promises x SJ Basquete
- 16h30 – Elite x Dream Team
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