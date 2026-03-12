Veja o obituário desta quarta, 12, em Franca:

Nome: Jane Aparecida Oliveira da Silveira

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras

Horário previsto do sepultamento: 14h

Nome: Altamiro Gomes Pego

Idade: Não informado

Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Cemitério Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 13h