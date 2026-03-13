15 de março de 2026
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GALHOS NA RUA

Morador reclama de galhos na rua após corte de árvores em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
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Reprodução/WhatsApp/GCN
Galhos de árvore na rua no Jardim Flórida, em Franca
Galhos de árvore na rua no Jardim Flórida, em Franca

Moradores do Jardim Flórida, na zona sul de Franca, procuraram a reportagem do Portal GCN/Sampi na última terça-feira, 10, para denunciar a existência de restos de galhos em via pública há duas semanas.

A denúncia vem do morador Leonardo de Almeida Silva, vendedor de 26 anos, que passa no local, a rua Vergínio Gomes Filho, toda manhã para ir ao trabalho. De acordo com ele, a Prefeitura teria encaminhado equipes para realizar o corte das árvores e não teriam recolhido os galhos.

“Cortaram os galhos das árvores da mata faz duas semanas e deixaram desse jeito, tudo jogado na via, atrapalhando o trânsito e não vão lá recolher”, disse.

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em nota ao portal GCN/Sampi, informou que, normalmente, sempre que há cortes de árvores, há a recolha dos galhos e materiais. Também comunicou que uma equipe iria até o local para vistoria e adotar as providências necessárias.

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