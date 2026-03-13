Moradores do Jardim Flórida, na zona sul de Franca, procuraram a reportagem do Portal GCN/Sampi na última terça-feira, 10, para denunciar a existência de restos de galhos em via pública há duas semanas.
A denúncia vem do morador Leonardo de Almeida Silva, vendedor de 26 anos, que passa no local, a rua Vergínio Gomes Filho, toda manhã para ir ao trabalho. De acordo com ele, a Prefeitura teria encaminhado equipes para realizar o corte das árvores e não teriam recolhido os galhos.
“Cortaram os galhos das árvores da mata faz duas semanas e deixaram desse jeito, tudo jogado na via, atrapalhando o trânsito e não vão lá recolher”, disse.
A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, em nota ao portal GCN/Sampi, informou que, normalmente, sempre que há cortes de árvores, há a recolha dos galhos e materiais. Também comunicou que uma equipe iria até o local para vistoria e adotar as providências necessárias.
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