Moradores do Jardim Flórida, na zona sul de Franca, procuraram a reportagem do Portal GCN/Sampi na última terça-feira, 10, para denunciar a existência de restos de galhos em via pública há duas semanas.

A denúncia vem do morador Leonardo de Almeida Silva, vendedor de 26 anos, que passa no local, a rua Vergínio Gomes Filho, toda manhã para ir ao trabalho. De acordo com ele, a Prefeitura teria encaminhado equipes para realizar o corte das árvores e não teriam recolhido os galhos.

“Cortaram os galhos das árvores da mata faz duas semanas e deixaram desse jeito, tudo jogado na via, atrapalhando o trânsito e não vão lá recolher”, disse.