Os salva-vidas que atuam na segurança da praia artificial de Rifaina participaram, no início deste mês, de um treinamento intensivo voltado à prevenção de afogamentos e técnicas de resgate. A capacitação reuniu profissionais responsáveis pelo monitoramento dos banhistas no principal ponto turístico da cidade.
O treinamento foi ministrado por Edilson, profissional com experiência no Corpo de Bombeiros de Franca e especialista em salvamento aquático. Durante os dois dias, os participantes passaram por atividades teóricas e práticas, com foco na prevenção de acidentes, resistência física e atualização dos procedimentos operacionais utilizados em situações de emergência.
Segundo a Prefeitura de Rifaina, os salva-vidas revisaram protocolos de resgate, salvamento e primeiros atendimentos, fundamentais para garantir respostas rápidas em casos de afogamento. As técnicas utilizadas seguem diretrizes da Sobrasa (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático), entidade referência na América Latina em prevenção e resgate em ambientes aquáticos.
Simulação de resgate
Para aproximar o treinamento da realidade enfrentada no dia a dia, profissionais da Secretaria Municipal de Saúde também participaram de um simulado de ocorrência. A atividade reproduziu uma situação de afogamento, permitindo que os salva-vidas colocassem em prática os protocolos de atendimento.
A simulação ajudou a aprimorar a tomada de decisão em situações de risco, fortalecer o trabalho em equipe e reduzir o tempo de resposta em casos de emergência.
A capacitação faz parte das ações de prevenção voltadas à segurança de moradores e turistas que frequentam a praia de Rifaina, especialmente em períodos de maior movimento. O objetivo é garantir que as equipes estejam preparadas para atuar com rapidez e eficiência em eventuais ocorrências.
Orientações aos banhistas
A Prefeitura reforça algumas recomendações para quem frequenta a praia:
- prefira nadar em locais monitorados por salva-vidas;
- mantenha sempre crianças sob supervisão;
- utilize colete salva-vidas quando necessário;
- respeite os sinais de alerta e as condições climáticas;
- evite nadar sozinho;
- procure conhecer bem o local antes de entrar na água.
Em caso de emergência envolvendo afogamento, a orientação é acionar imediatamente os salva-vidas ou ligar para os telefones 190, 193 ou 153. Se possível, a recomendação é lançar algum objeto flutuante para a vítima e aguardar a chegada de um profissional.
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