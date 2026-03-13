Os salva-vidas que atuam na segurança da praia artificial de Rifaina participaram, no início deste mês, de um treinamento intensivo voltado à prevenção de afogamentos e técnicas de resgate. A capacitação reuniu profissionais responsáveis pelo monitoramento dos banhistas no principal ponto turístico da cidade.

O treinamento foi ministrado por Edilson, profissional com experiência no Corpo de Bombeiros de Franca e especialista em salvamento aquático. Durante os dois dias, os participantes passaram por atividades teóricas e práticas, com foco na prevenção de acidentes, resistência física e atualização dos procedimentos operacionais utilizados em situações de emergência.

Segundo a Prefeitura de Rifaina, os salva-vidas revisaram protocolos de resgate, salvamento e primeiros atendimentos, fundamentais para garantir respostas rápidas em casos de afogamento. As técnicas utilizadas seguem diretrizes da Sobrasa (Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático), entidade referência na América Latina em prevenção e resgate em ambientes aquáticos.

Simulação de resgate