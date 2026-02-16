O jovem de 19 anos, Vitor Marciel Estevam Maringolo, vítima de um acidente de moto no Jardim Francano neste domingo, 15, está sendo velado nesta segunda-feira, 16, na Igreja São Judas, em Franca.

Segundo a Polícia Militar, Vitor perdeu o controle da direção da motocicleta e atingiu uma mureta. Ele foi socorrido em estado grave para a Santa Casa de Franca, mas não resistiu e morreu.

O velório acontece desde as 16h, na Igreja São Judas, e o sepultamento será realizado às 9h desta terça-feira, 17, no Cemitério Jardim das Oliveiras.