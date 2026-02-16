16 de fevereiro de 2026
MISTÉRIO

Homem é encontrado morto dentro de quadra no Jardim Integração

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Giovanna Attili/GCN
Corpo encontrado dentro de quadra no Jardim Integração
Um corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 16, dentro de uma quadra no Jardim Integração, em Franca. O homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado por um morador de rua.

Segundo a Polícia Militar, o homem aparenta estar com o pescoço quebrado e ainda não se sabe as circunstâncias da morte.

Um morador de rua que se abriga no local e foi o responsável por encontrar o homem morto relatou que adentrou a quadra para pegar água e se deparou com o homem que, segundo ele, estava roxo e sem movimentos.

A Polícia Militar aguarda a perícia no local para mais informações.

*matéria em atualização

