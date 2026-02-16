Um corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira, 16, dentro de uma quadra no Jardim Integração, em Franca. O homem, que ainda não foi identificado, foi encontrado por um morador de rua.

Segundo a Polícia Militar, o homem aparenta estar com o pescoço quebrado e ainda não se sabe as circunstâncias da morte.

Um morador de rua que se abriga no local e foi o responsável por encontrar o homem morto relatou que adentrou a quadra para pegar água e se deparou com o homem que, segundo ele, estava roxo e sem movimentos.