Um acidente entre duas motos aconteceu nesta segunda-feira, 16, na avenida Presidente Vargas, em Franca. Um dos pilotos saiu do local em estado grave.

As primeiras informações sugerem que um motociclista que pilotava uma Honda Titan teria avançado o sinal de parada obrigatória na rua Benedito Menezes e atingiu o outro motociclista que descia a avenida Presidente Vargas, e dirigia uma Kawasaki Ninja, moto de alta cilindrada.

Os dois motociclistas foram socorridos para a Santa Casa de Franca e o piloto da moto de alta cilindrada, segundo informações, foi socorrido em estado grave.