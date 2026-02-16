Um acidente entre duas motos aconteceu nesta segunda-feira, 16, na avenida Presidente Vargas, em Franca. Um dos pilotos saiu do local em estado grave.
As primeiras informações sugerem que um motociclista que pilotava uma Honda Titan teria avançado o sinal de parada obrigatória na rua Benedito Menezes e atingiu o outro motociclista que descia a avenida Presidente Vargas, e dirigia uma Kawasaki Ninja, moto de alta cilindrada.
Os dois motociclistas foram socorridos para a Santa Casa de Franca e o piloto da moto de alta cilindrada, segundo informações, foi socorrido em estado grave.
A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e foram até o local.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.