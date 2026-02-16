16 de fevereiro de 2026
URGENTE

Acidente entre duas motos deixa piloto em estado grave em Franca

Por Giovanna Attili | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Moto Kawasaki Ninja, envolvida no acidente na avenida Presidente Vargas
Moto Kawasaki Ninja, envolvida no acidente na avenida Presidente Vargas

Um acidente entre duas motos aconteceu nesta segunda-feira, 16, na avenida Presidente Vargas, em Franca. Um dos pilotos saiu do local em estado grave.

As primeiras informações sugerem que um motociclista que pilotava uma Honda Titan teria avançado o sinal de parada obrigatória na rua Benedito Menezes e atingiu o outro motociclista que descia a avenida Presidente Vargas, e dirigia uma Kawasaki Ninja, moto de alta cilindrada.

Os dois motociclistas foram socorridos para a Santa Casa de Franca e o piloto da moto de alta cilindrada, segundo informações, foi socorrido em estado grave.

A Polícia Militar e o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionados e foram até o local.

