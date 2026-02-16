A cidade de Patrocínio Paulista será palco, nesta sexta-feira, 20, da formatura dos alunos do Programa Caminho da Capacitação, que percorreu a Região de Franca no início do mês. A cerimônia contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, e da deputada estadual Delegada Graciela (PL). A expectativa é de que cerca de mil pessoas participem do evento.

Realizado entre os dias 2 e 13 de fevereiro, o programa passou por Franca e outros 13 municípios da região, oferecendo qualificação profissional gratuita por meio de carretas-escola adaptadas como salas de aula. A estrutura contou com equipamentos modernos e foco na formação prática, voltada às demandas do mercado de trabalho.

A vinda do Caminho da Capacitação à região foi viabilizada por emendas parlamentares destinadas pela deputada Delegada Graciela, garantindo recursos para a logística, a estrutura e a ampliação do projeto nos municípios atendidos. As carretas ofereceram cursos em áreas como panificação, açougue, gastronomia, criação de jogos e aplicativos, banho e tosa de pets, confecção industrial, manutenção de motos e cuidados pessoais, incluindo corte de cabelo, barba e maquiagem.