CONQUISTA

Patrocínio Paulista recebe Tarcísio em formatura com mil alunos

Por Leonardo de Oliveira | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Reprodução
A deputada Delegada Graciela (PL), a primeira-dama do Estado, Cristiane de Freitas, a primeira-dama de Patrocínio, Isabela Aredes Bertelli, e o prefeito Mário Marcelo
A cidade de Patrocínio Paulista será palco, nesta sexta-feira, 20, da formatura dos alunos do Programa Caminho da Capacitação, que percorreu a Região de Franca no início do mês. A cerimônia contará com a presença do governador Tarcísio de Freitas, da primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, Cristiane Freitas, e da deputada estadual Delegada Graciela (PL). A expectativa é de que cerca de mil pessoas participem do evento.

Realizado entre os dias 2 e 13 de fevereiro, o programa passou por Franca e outros 13 municípios da região, oferecendo qualificação profissional gratuita por meio de carretas-escola adaptadas como salas de aula. A estrutura contou com equipamentos modernos e foco na formação prática, voltada às demandas do mercado de trabalho.

A vinda do Caminho da Capacitação à região foi viabilizada por emendas parlamentares destinadas pela deputada Delegada Graciela, garantindo recursos para a logística, a estrutura e a ampliação do projeto nos municípios atendidos. As carretas ofereceram cursos em áreas como panificação, açougue, gastronomia, criação de jogos e aplicativos, banho e tosa de pets, confecção industrial, manutenção de motos e cuidados pessoais, incluindo corte de cabelo, barba e maquiagem.

Na semana passada, a parlamentar acompanhou a primeira-dama durante visitas às 14 cidades contempladas, reforçando o compromisso com políticas públicas voltadas à geração de emprego e renda. Para Graciela, a iniciativa representa um investimento direto no futuro das famílias da região. “Esses cursos mudam vidas porque colocam as pessoas mais perto do emprego e da renda. Qualificação é dignidade, é autonomia e é oportunidade real para quem quer trabalhar e crescer”, afirmou.

De acordo com os organizadores, a escolha de Patrocínio Paulista como sede da formatura do 15º ciclo do programa se deve à receptividade da população e à estrutura oferecida pelo município. Para o prefeito Mário Marcelo, o evento consolida a cidade como referência regional na mobilização pela capacitação profissional. “Estamos muito felizes com a escolha. Será uma honra receber este grandioso evento”, destacou.

A formatura marcará o encerramento de mais uma etapa do programa, que tem como objetivo ampliar o acesso à qualificação e fortalecer o desenvolvimento econômico e social da região.

