Moradores e foliões que participaram do Carnaval em Cássia (MG) denunciaram, nos últimos dias, supostos episódios de violência policial durante as festividades. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas correndo em meio à multidão, enquanto agentes da Polícia Militar de Minas Gerais aparecem portando armas de bala de borracha e avançando em direção aos foliões.

Nas imagens, é possível ver momentos de tensão, com participantes tentando se proteger e deixando o local às pressas. Testemunhas relatam que a ação teria provocado pânico, principalmente entre idosos, famílias e pessoas que estavam apenas aproveitando a programação cultural.

Segundo relatos, o clima de festa foi interrompido após intervenções consideradas agressivas por parte dos policiais. “É importante lembrar que ninguém ali é bandido. São trabalhadores, pais, mães, jovens e famílias inteiras que estavam ali apenas em busca de um momento de lazer, depois de um dia cansativo de trabalho”, afirmou um folião em uma publicação no Facebook.