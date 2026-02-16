Moradores e foliões que participaram do Carnaval em Cássia (MG) denunciaram, nos últimos dias, supostos episódios de violência policial durante as festividades. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram pessoas correndo em meio à multidão, enquanto agentes da Polícia Militar de Minas Gerais aparecem portando armas de bala de borracha e avançando em direção aos foliões.
Nas imagens, é possível ver momentos de tensão, com participantes tentando se proteger e deixando o local às pressas. Testemunhas relatam que a ação teria provocado pânico, principalmente entre idosos, famílias e pessoas que estavam apenas aproveitando a programação cultural.
Segundo relatos, o clima de festa foi interrompido após intervenções consideradas agressivas por parte dos policiais. “É importante lembrar que ninguém ali é bandido. São trabalhadores, pais, mães, jovens e famílias inteiras que estavam ali apenas em busca de um momento de lazer, depois de um dia cansativo de trabalho”, afirmou um folião em uma publicação no Facebook.
Diante da repercussão, a Prefeitura de Cássia divulgou nota informando que a organização do evento contou com equipe de segurança privada e parceria com as forças policiais. No comunicado, o município ressaltou que a atuação da Polícia Militar ocorre de forma autônoma, sem interferência direta da administração municipal.
A Prefeitura também destacou que não possui responsabilidade sobre as ações operacionais da corporação, reforçando o compromisso com a transparência e o bem-estar da população. Já a Polícia Civil de Minas Gerais não se manifestou oficialmente até o momento sobre o caso.
Enquanto isso, moradores cobram explicações e providências. Para muitos, o episódio comprometeu o sentimento de segurança e o caráter cultural do evento. “Carnaval é para alegria, não para medo”, afirmou um folião.
A população pede que as autoridades apurem os fatos, analisem os vídeos divulgados e esclareçam as circunstâncias da ação policial, a fim de evitar que situações semelhantes se repitam.
