A previsão do tempo em Franca indica uma semana marcada por manhãs com sol, tardes quentes e possibilidade de chuva isolada nos próximos dias, de acordo com dados da Climatempo. O cenário combina calor moderado, aumento de nuvens e períodos de instabilidade típicos desta época do ano.
Nesta segunda-feira, 16, o tempo permanece estável, com predomínio de sol e variação de nuvens ao longo do dia. As temperaturas devem oscilar entre 18°C e 28°C, sem previsão de chuva significativa, favorecendo atividades ao ar livre.
A partir de terça-feira, 17, o padrão começa a mudar. A presença de umidade na atmosfera deve provocar aumento gradual da nebulosidade, com chance de pancadas rápidas, principalmente no fim da tarde e à noite. As máximas seguem próximas dos 28°C, mantendo a sensação de calor.
Chuva pode aparecer entre terça e quinta
Na quarta e na quinta-feira, a instabilidade ganha força. A previsão aponta sol entre nuvens e possibilidade maior de chuva em pontos isolados da cidade, especialmente nos períodos mais quentes do dia.
Apesar das pancadas, não há indicação de chuva generalizada. O tempo segue abafado, com mínimas em torno de 18°C a 19°C e tardes quentes.
Sexta mantém o mesmo padrão
Na sexta-feira, 20, o tempo deve continuar semelhante ao restante da semana: manhãs com sol, aumento de nuvens ao longo do dia e chance de chuva localizada no período da tarde. As temperaturas permanecem estáveis, com máximas próximas de 26°C a 27°C.
Tempo típico do verão no interior paulista
O comportamento previsto para esta semana é comum no interior de São Paulo nesta época do ano. A combinação entre calor e umidade favorece a formação de nuvens carregadas, provocando mudanças rápidas no tempo.
Diante desse cenário, a recomendação é aproveitar os períodos de sol, mas manter atenção às atualizações da previsão, especialmente para quem planeja atividades externas durante a tarde e a noite.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.