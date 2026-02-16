A previsão do tempo em Franca indica uma semana marcada por manhãs com sol, tardes quentes e possibilidade de chuva isolada nos próximos dias, de acordo com dados da Climatempo. O cenário combina calor moderado, aumento de nuvens e períodos de instabilidade típicos desta época do ano.

Nesta segunda-feira, 16, o tempo permanece estável, com predomínio de sol e variação de nuvens ao longo do dia. As temperaturas devem oscilar entre 18°C e 28°C, sem previsão de chuva significativa, favorecendo atividades ao ar livre.

A partir de terça-feira, 17, o padrão começa a mudar. A presença de umidade na atmosfera deve provocar aumento gradual da nebulosidade, com chance de pancadas rápidas, principalmente no fim da tarde e à noite. As máximas seguem próximas dos 28°C, mantendo a sensação de calor.

Chuva pode aparecer entre terça e quinta