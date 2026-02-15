O prédio do Centro Comunitário do Jardim Palmeiras, na zona oeste de Franca, foi interditado pela Defesa Civil na quinta-feira, 12, após vistoria que identificou sérios comprometimentos estruturais, especialmente na cobertura. De acordo com o órgão, o imóvel representa risco à integridade física dos frequentadores.
O espaço era utilizado para atividades comunitárias, como bazares e aulas de capoeira. No local, a Pastoral do Menor também desenvolvia atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade por meio dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em parceria com a Prefeitura.
Informações apuradas pela reportagem do GCN/Sampi indicam que o laudo técnico apontou a inviabilidade de recuperação da estrutura, sugerindo a demolição como alternativa mais segura.
Também teriam sido identificadas pendências relacionadas à documentação do imóvel. Até o momento, a Prefeitura de Franca não confirmou oficialmente se a demolição será realizada.
Os atendimentos da Pastoral do Menor foram transferidos para um imóvel localizado na rua Luiz Tardivo, 565, no Jardim Santa Efigênia, também na zona Oeste da cidade.
