O prédio do Centro Comunitário do Jardim Palmeiras, na zona oeste de Franca, foi interditado pela Defesa Civil na quinta-feira, 12, após vistoria que identificou sérios comprometimentos estruturais, especialmente na cobertura. De acordo com o órgão, o imóvel representa risco à integridade física dos frequentadores.

O espaço era utilizado para atividades comunitárias, como bazares e aulas de capoeira. No local, a Pastoral do Menor também desenvolvia atendimento a crianças em situação de vulnerabilidade por meio dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, em parceria com a Prefeitura.

Informações apuradas pela reportagem do GCN/Sampi indicam que o laudo técnico apontou a inviabilidade de recuperação da estrutura, sugerindo a demolição como alternativa mais segura.