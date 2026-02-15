Uma câmera de segurança registrou o momento em que um motorista perdeu o controle da direção e se envolveu em um grave acidente na rua Irênio Greco, no bairro Vila Imperador, em Franca, na noite deste sábado, 14.

As imagens mostram o veículo seguindo normalmente pela via quando, por motivos ainda a serem esclarecidos, o motorista perde o controle da direção e bate violentamente contra um poste e, em seguida, contra o muro de uma residência. O portão da casa também chegou a ser atingindo.

Com o impacto, o carro ficou completamente destruído. Vizinhos que ouviram o barulho da colisão acionaram o socorro. Equipes do Corpo de Bombeiros e do policiamento de trânsito da Polícia Militar foram até o local, mas, ao chegarem, constataram que o motorista e um passageiro já haviam deixado o local.