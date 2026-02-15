Um jovem de 19 anos ficou ferido após uma colisão frontal entre um carro e uma motocicleta na rodovia João Traficante, em Franca, na tarde deste domingo, 15. O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 4, em uma entrada de chácaras e de um bar.
Segundo a motorista do Sandero, ela seguia em direção a uma chácara próxima à cidade de Ibiraci (MG) quando o motociclista, que vinha no sentido Franca, teria perdido o controle da direção e invadido a pista contrária, batendo de frente com o veículo.
Com o impacto, o motociclista caiu na pista e a moto continuou em movimento por cerca de 70 metros, atingindo um Agile que estava estacionado às margens da rodovia. Os três veículos ficaram danificados.
A vítima sofreu ferimentos na perna e no braço, com suspeita de fratura no fêmur, e foi socorrida pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência), sendo encaminhada para a Santa Casa.
Uma equipe da Polícia Militar que passava pelo local no momento do acidente fez a sinalização da via até a chegada da equipe do Trânsito, que assumiu o controle do tráfego e registrou a ocorrência.
As causas do acidente serão investigadas.
