O Sesi Franca venceu fácil o Cruzeiro, por 95 a 67, nesta sábado, 14, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela sequência do segundo turno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.
Com o resultado, a equipe atual tetracampeã do NBB segue em busca da liderança da competição, com 21 vitórias e cinco derrotas, na segunda colocação. O líder é o Flamengo, com 4 derrotas.
O Sesi Franca iniciou o jogo com uma variação de jogadas, resultando em grande vantagem no marcador no começo da partida. Com uma bola de 3 pontos de Lucas Dias, o time da casa abriu o marcador. Depois, Georginho e Felício apareceram bem ao ataque, com o Franca abrindo 10 a zero. O primeiro quarto ficou 26 a 9 para a equipe da casa.
O Franca manteve o ritmo com boas jogadas ofensivas, voltando a vencer o segundo quarto por 29 a 19, abrindo 27 pontos de diferença. Assim, o placar do primeiro tempo ficou 55 a 28.
Com duas bolas de longa distância de Lucas Dias, o time dirigido por Helinho Garcia abriu 30 pontos no terceiro período, ao vencer o quarto por 24 a 17. Com a grande diferença, o técnico francano lançou em quadra os jovens jogadores Nicolini, Vini Santos e Piá. A equipe da casa perdeu o último quarto por 22 a 16, mas assegurou mais uma vitória no NBB.
Os destaques do Franca foram Lucas Dias, com 17 pontos, David Jackson, com 15, Felício, com 14 e 15 rebotes, e Vini Santos, com 12. Coleman foi o cestinha da partida com 18 pontos para o Cruzeiro.
O Sesi Franca volta a jogar pelo NBB contra o Botafogo, na próxima terça-feira, 17, às 20h, no Rio de Janeiro.
