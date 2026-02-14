O Sesi Franca venceu fácil o Cruzeiro, por 95 a 67, nesta sábado, 14, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pela sequência do segundo turno da fase regular do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

Com o resultado, a equipe atual tetracampeã do NBB segue em busca da liderança da competição, com 21 vitórias e cinco derrotas, na segunda colocação. O líder é o Flamengo, com 4 derrotas.

O Sesi Franca iniciou o jogo com uma variação de jogadas, resultando em grande vantagem no marcador no começo da partida. Com uma bola de 3 pontos de Lucas Dias, o time da casa abriu o marcador. Depois, Georginho e Felício apareceram bem ao ataque, com o Franca abrindo 10 a zero. O primeiro quarto ficou 26 a 9 para a equipe da casa.